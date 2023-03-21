Вторник, 21 Марта 2023 20:32

АрмИнфо. Всеобщее признание неотъемлемого права народа Арцаха на самоопределение является наиболее эффективным способом, которым международное сообщество может гарантировать защиту прав и основных свобод человека в Арцахе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Республики Арцах.

Целенаправленная политика Азербайджана по этнической чистке в отношении народа Арцаха указывает на необходимость пересмотра международным сообществом подходов к вопросу статуса Арцаха и политического урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

<Масштабы и тяжесть совершаемых Азербайджаном на государственном уровне преступлений против народа Арцаха и продолжающаяся в настоящий момент геноцидальная политика требуют принятия решительных и неотложных мер со стороны международного сообщества, в том числе органов, ответственных за поддержание международного мира и безопасности>, - отмечено в заявлении.

В МИД Арцаха выразили уверенность в том, что на данном этапе выработка дополнительных юридически связывающих обязательств по урегулированию конфликта мирным путем, закрепление принципов неприменения силы или угрозы силой, равноправия и самоопределения народов в качестве основы для переговоров, а также восстановление международного механизма прямых переговоров между Арцахом и Азербайджаном исходят из требований международного права и всеобщей приверженности защите прав человека во всем мире.

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что согласно международному праву и международной практике, отрицание и силовое подавление права на самоопределение, сопровождаемое массовыми нарушениями прав человека, а также отказ от переговоров как средства урегулирования конфликта являются достаточным основанием для признания права народа на создание независимого государства.

<Уже 100 дней как продолжается незаконная блокада Арцаха со стороны Азербайджана, окончательной целью которой является уничтожение народа Арцаха как такового путем его изгнания со своей исторической родины. Сопровождая свои действия применением силы и актами террора, Азербайджан ведет последовательную политику, направленную на силовое подавление права народа Арцаха на самоопределение. Одновременно азербайджанские власти открыто демонстрируют отрицание переговоров как средства нахождения решений каких-либо вопросов.

<Следует отметить, что на протяжении нескольких десятилетий Азербайджан стремится избавиться от народа Арцаха и решить азербайджано-карабахский конфликт с помощью силы>, - говорится в заявлении МИД.

Широкомасштабные и систематические нарушения Азербайджаном прав народа Арцаха, в том числе массовые убийства, депортации, пытки и иные бесчеловечные деяния, не только поощряются, но и координируются на государственном уровне