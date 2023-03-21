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АрмИнфо.Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян принял делегацию парламентской группы Германия-Южный Кавказ Бундестага, возглавляемую зампредседателем группы Табеей Рёснер .
Как сообщает пресс-служба МИД, замминистра придал важность межпарламентским связям в контексте развития отношений между Арменией и Германией. Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений.
Представив парламентариям сложную ситуацию с безопасностью в регионе, а также последствия агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, он подчеркнул роль долгосрочной наблюдательской миссии ЕС в стабилизации ситуации.
Ованнисян также отметил, что ввиду блокады Азербайджаном Лачинского коридора (дорога Горис- Степанакерт), убийства полицейских служащих, постоянного нарушения режима прекращения огня , а также террора в отношении гражданского населения необходимо срочно делегировать миссию по сбору фактов в Арцах и Лачинский коридор
|Премьер-министр Армении принял делегацию Бундестага
|Правящая партия <Гражданский договор> определилась с кандидатом на пост Омбудсмена Армении
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|В Армении будет запрещен импорт, хранение и торговля взрывчатыми веществами частными лицами
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|Масис Маилян: В случае Арцаха "интеграция" означает добровольную капитуляцию
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|ВАК Армении работает над внедрением новой программы выявления плагиата
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|Шахматистки сборной Армении продолжают успешно выступать на первенстве Европы в Черногории
|Арам I: . Необходимо предпринять практические шаги и защитить право народа Арцаха на самоопределение
|Американские конгрессмены раскритиковали Луиса Боно за его позицию по Азербайджану
|Пашинян уверен, что в 2023 году будет придан новый импульс армяно-иранской многоплановой повестке дня
|Пашинян поздравил курдскую общину Армении в связи с Новрузом
|В МИД Турции прокомментировали доклад Европарламента об "Отношениях ЕС и Армении"
|Впервые в Армении суд вынес решение о конфискации незаконного имущества
|Для медицинских учреждений Армении будут отменены все бессрочные лицензии
|Задержаны экс-глава аппарата мэрии Еревана и и.о. начальника Управления по градостроительству и архитектуре
|По данным МККК 309 человек из Армении до сих пор считаются пропавшими без вести в результате последней карабахской войны
|Пашинян в беседе с Блинкеном выразил обеспокоенность агрессивной риторикой Азербайджана
|Карен Донфрид покинет свой пост
|Армения и США рассматривают перспективы углубления сотрудничества для противостояния киберпреступности
|В Хайфе началось мероприятие, посвященное открытию площади в память жертв Геноцида армян в Османской империи
|Георгий Шарвашидзе: Сложно представить Грузию без богатого армянского наследия
|Лавров: Видим неприкрытые попытки Запада рассорить Россию и Армению и расшатать региональную безопасность
|Лавров не видит возможности для развития диалога с Западом по Южному Кавказу
|Беженцы из Арцаха требуют возвращения на свои земли - заявление
|Армянские парламентарии рассказали своим немецким коллегам о геноцидной политике Баку
|Глава МИД России обвинил США, ЕС и НАТО в дипломатическом рейдерстве на Южном Кавказе
|Мирзоян: В Армении нет целенаправленной антироссийской кампании
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Мирзоян прояснил позицию Еревана по миссиям ЕС и ОДКБ
|В Тбилиси пройдут памятные мероприятия, посвященные Ованесу Туманяну
|Замглавы Следственного департамента СНБ назначен отдельным судьей Апелляционного уголовного суда по коррупционным преступлениям
|Ситуация вокруг Арцаха и агрессивная риторика Азербайджана - ключевые вопросы повестки переговоров Лавров-Мирзоян в Москве
|Занималась ли судья КС предпринимательской деятельностью или нет? Обсуждения в комиссии НС
|То, что должна делать ОДКБ и не делает, означает ее отсутствие в Армении - Симонян
|Спикер НС РА: Риск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном достаточно высок
|Владимиру Гаспаряну стало плохо в зале суда, ему вызвали скорую
|Спикер НС: Процесс ратификации соглашения о присоединении Армении к Римскому статуту был начат до известного решения Гаагского суда
|Министр: В ближайшем будущем в Армении откроется Посольство Канады
|Е. Киракосян: Азербайджан игнорирует решение Международного суда ООН по разблокированию Лачинского коридора
|Уволен глава Комитета по языку МОНКС
|КСИР: Запад использует эскалацию в Закавказье для открытия второго фронта на южных границах России
|В Минобороны Армении опровергли очередную дезинформацию азербайджанской стороны
|Представление в международных судах исков будет осуществлять международный правовой представитель Армении
|Вражеские силы обстреляли мирного жителя, осуществляющего сельхоз работы в Арцахе
|МИД Армении: Азербайджан своей агрессивной риторикой и действиями готовится к геноциду армян Нагорного Карабаха и к новой агрессии против РА
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