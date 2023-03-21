Вторник, 21 Марта 2023 20:31

АрмИнфо.Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян принял делегацию парламентской группы Германия-Южный Кавказ Бундестага, возглавляемую зампредседателем группы Табеей Рёснер .

Как сообщает пресс-служба МИД, замминистра придал важность межпарламентским связям в контексте развития отношений между Арменией и Германией. Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений.

Представив парламентариям сложную ситуацию с безопасностью в регионе, а также последствия агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, он подчеркнул роль долгосрочной наблюдательской миссии ЕС в стабилизации ситуации.

Ованнисян также отметил, что ввиду блокады Азербайджаном Лачинского коридора (дорога Горис- Степанакерт), убийства полицейских служащих, постоянного нарушения режима прекращения огня , а также террора в отношении гражданского населения необходимо срочно делегировать миссию по сбору фактов в Арцах и Лачинский коридор