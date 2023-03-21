Вторник, 21 Марта 2023 17:56

АрмИнфо. Своей воинственной риторикой и агрессивными действиями на местах Азербайджан не оставляет сомнений об истинных намерениях относительно перспектив миростроительства в регионе. Об этом заявила Чрезвычайный посланник и полномочный министр постпредства Армении при отделении ООН в Женеве Лилит Тутхалян на 52-й сессии Совета по правам человека.

Она напомнила, что права человека лежат в основе Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая направлена на "реализацию прав человека для всех" и прочно закреплена в принципах и стандартах, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека и международных договорах по правам человека.

Тутхалян подчеркнула, что каждый человек "имеет право на все права и свободы", изложенные во Всеобщей декларации прав человека, и "не должно проводиться никаких различий на основе политического, юрисдикционного или международного статуса страны или территории, к которой принадлежит лицо". По ее словам, не должно быть исключений, когда речь идет о реализации этих прав. Дипломат подчеркнула, что точно так же не должно быть исключений, когда речь идет о выполнении связывающих обязательств, поскольку несоблюдение ведет к эрозии всей системы, на которой зиждется опора прав человека ООН.

Армянский дипломат привлекла внимание присутствующих на то, что вот уже почти месяц, как Азербайджан отказывается выполнять Постановление Международного Суда по обеспечению беспрепятственного движения по Бердзорскому (Лачинскому коридору) - единственной дороге, которая связывает 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха с внешним миром.

"Они живут без надлежащих запасов продовольствия, медицинского обслуживания, предметов первой необходимости, газа и электричества уже более трех месяцев. Эта вызывающая позиция подрывает авторитет МС и создает опасный прецедент для всех тех, кто в будущем попытается просто игнорировать его приказы; это позволит им злоупотреблять универсальными правами человека любым способом, который служит их злонамеренным целям. Несоблюдение постановлений Международного суда также не делает чести в отношении прав человека в Азербайджане, который, по мнению международных наблюдателей, входит в число самых коррумпированных и авторитарных стран", - констатировала Тутхалян.

По ее словам, создавая гуманитарный кризис на местах, Азербайджан также прибегает к применению и угрозе применения силы. В этой связи она добавила, что буквально пару дней назад Азербайджан вновь на высшем уровне повторил свои угрозы в адрес Армении, заявив, что "Армения должна принять наши условия" и "только при этих обстоятельствах они смогут жить комфортно".

"Вряд ли страна, которая придерживается таких подходов "или по-моему, или никак", может проповедовать мир", - сказала дипломат.

Вместе с тем она подчеркнула, что эта воинственная риторика и применение силы направлены на срыв усилий по установлению стабильности на Южном Кавказе, подрыв мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Дипломат также привлекла внимание на то, что Азербайджан переселяет этническое азербайджанское население в оккупированные села, в которых до войны проживали коренные армяне.

"Это нарушает заявление о прекращении огня, предусматривающее возвращение всех беженцев и вынужденных переселенцев в Нагорный Карабах и прилегающие районы.

Армянские военнопленные и удерживаемые гражданские лица продолжают оставаться под стражей в Азербайджане по сфабрикованным обвинениям более двух лет после прекращения боевых действий. Это грубое нарушение Женевских конвенций.

Вряд ли какое-либо государство, приверженное миру, будет продолжать использовать этот чисто гуманитарный вопрос в своих политических расчетах", - подчеркнула армянский дипломат.

В своих Заключительных замечаниях по докладу Азербайджана, говоря о жестоком обращении, произвольных задержаниях и других нарушениях прав человека, совершенных в отношении армян, также указывается на "отсутствие независимого и всеобъемлющего механизма для расследования таких сообщений о нарушениях и предоставления жертвам возмещения и поддержки".

"Поэтому мы считаем, что международные усилия должны быть направлены на обеспечение ответственности за эти нарушения. В противном случае это станет прецедентом для всех тех, кто посмеет нарушать МГП, убивать и уничтожать по своей прихоти тех, кого они считают врагами, а также расправляться с собственными гражданами, осмеливающимися выражать взгляды, идущие в разрез с официальной позицией", - подытожила она.