Вторник, 21 Марта 2023 17:44

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 22, 33, 47, 51, 63/1, 65, 65А, 67, 67/2 и частные дома 14-31, 37-39, 63/8 на улице Орбели, жилые дома 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Բ, 2/9, 3, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 7, 8/1, 10, 11А, 12, 12А, 14, 14А, 14/3, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32 и частные дома 1, 24 на улице Киевяна, жилой дом 3 на 1-ом переулке Киевяна и частные дома 3/1, 29/3-32А на 2-ом переулке, жилые дома 4, 6, 39, 67/4 и частные дома 8-26, 29А на улице Севастополян, частные дома 40-51 на переулке Севастополян, жилые дома 1, 4/1, 22, 31, 31/1 и частные дома 14-81, 26-61 на улице Ерзнкян, жилые дома 85, 89 на пр. Баграмяна, жилые дома 1, 11, 11А, 13, 15, 15А, 17 и частные дома 2-12А на улице Н.Думана, жилые дома 60/1, 63, 63/1, 65, 66, 67 и частные дома 31-62/1 на улице Барбюса, жилой дом 14 и частные дома 18-29 на улице Сепуга, частные дома 7/6, 15, 35/74, 37/7, 37/19, 37/35 35/10-35/82, 35/42-35/48, 37/24-37/40 на улице Ачаряна, частный дом 10/16 на 2-ом переулке Ачаряна, частные дома 167/1, 175/5, 61/1-177/6 на улице Царава Ахбюра, жилые дома 18, 20 и частные дома 1-69 на улице Агароняна, частные дома 1-67 на 1-ом переулке Даллакяна, жилые дома 14, 15, 16, 17, 26, 27, 28 во 2-ом квартале Давташена, жилые дома 15, 17, 19, 21/1 на улице Кургиняна, общежития 2, 3 на улице Неркин Шенгавит 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах Норка 7, 9, 10, 11, 13, частные дома на 1-ом переулке 13-ой улицы Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; общежития 2, 3 на улице Неркин Шенгавит 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 абоненты (не являющиеся жильцами) на 1-ой улице Аванесова;

11:00-17:00 жилые дома 11, 11а на улице Туманяна, жилые дома 90, 96, 98 на улице Налбандяна, абоненты-жильцы жилого дома 5а на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 48, 50, 52 на улице Чехова, жилые дома 57а, 59а на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 6 на улице Нансена, 4, 5, 6 на 1-ом переулке Нансена, жилые дома 4, 6 на пр. Гая, ясли-детский сад N99, школа N62 им. Татула Крпеяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11:00-16:00 села Мргастан и Дохс;

11:00-17:00 село Сардарапат;

в Котайкской области:

10։00-16։00 частично село Ариндж;

11:00-16:00 частично село Джрвеж; квартал “Багреванд”; села Арагюх, Бужакан, Зораван, Сараландж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:30-16։30 Ч/П “В.Закарян” в Абовянском регионе;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Арарат;

10:00-16:00 частично кварталы 2, “Нор” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами, Даракерт, Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня, Айанист, Норабац, Сатя-Нова, Овташат, Хачпар, Гукасаван;

11:00-15:00 частично село Айгезард; села Кахцрашен и Нарек;

12:00-14:00 частично село Айгестан;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-13:00 улица Андраника и частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор; частично улицы Комитаса, Шаумяна, здание лесного хозяйства в городе Ехегнадзор; частично села Гладзор, Шатин; село Гетап;

в Лорийской области:

11:00-15:00 село Катнарат;

11:00-16:00 кварталы “Зоравар Андраник”, “Маркс”, “Мадан”, “Энгельс”, “Пирузян” в городе Алаверди; село Джилиза;

в Ширакской области:

10:00-15:00 частично центральная часть села Мармашен в Ахурянском регионе;

в Сюникской области:

11:00-17:00 села Агиту, Нораван, Вагатин, Воротан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 19, 20, 21 в кв. “Норашен”, жилые дома 5, 6, 7 в 1-ом квартале Давташен, жилые дома 91, 92, 93, 95 в кв. “Б-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 12/1 на улице Рубинянца, жилой дом 106 на улице П.Севака, частные дома на улице Тавризян, воинская часть Канакера; частные дома на улицах Норка 5, 7, 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-17:00 жилые дома 26, 26а, 26б на улице Абовяна, жилые дома 31, 33, 35 на улице Налбандяна, абоненты-жильцы жилых домов 21, 21а на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), кварталы ‘Норагюх”, “Киликия” (улицы Норагюх, Таиров, Айаса, Верфеля, Бардзраберди, Сисавана, Будапешта, Лусинянц, жилые дома 1-9 в кв. ‘Исаков”, квартал “Нор Киликия”; жилые дома 8, 13, 28, 29, 30 на улице Аветисяна, ясли-детский N21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 , село Агарак и частично села Сасуник, Ошакан, Воскеваз, Воскеат;

в Араратской области:

11:00-17:30 частично село Овташат;

12:00-14:00 частично село Айгестан;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-12:30 частично село Гомк;

11:00-13:00 улица 26 Комисарнери, частично квартал “Нораван”, частные дома 4, 9 на улице Сюник, частные дома 6 на улице Амбардзумян, 2б на улице Айгедзори, 67 на улице Прошяна, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частные дома Джрвежа и Дзорахюра; общины Котайк, Нор Гюх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); община Лернанист, дом отдыха “Орран”, компания “Виваселл-МТС”, школа Лернанист, скотоводческие фермы Раздана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

12։00–13:00 населенный пункт Дзорагюха полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։30–14:30 населенный пункт Цовасара полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15։30-17։00 частично община Варсер; диспетчерская служба филиала “Гегама”, центр Автотехобслуживания, телецентр “Севан”, ООО “Лев Лен”, “Газ Ама”, “Ара Арег”, “Г.Седракян”, “Ранчпар”, Ч/П “А.Тер Григорян”, “Ш.Бозоян”, “Э.Мхитарян”, “А.Салазарян”, “Г.Погосян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-13:00 село Лермонтово, ГЭС “Куркик Джалал”;

10:00-16:00 село Нехоц;

в Сюникской области:

10:00-16:00 частично село Вагатин.