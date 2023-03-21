Вторник, 21 Марта 2023 17:41

АрмИнфо. По версии авторитетного международного финансового издания Global Finance Америабанк признан лучшим инвестиционным банком Армении в 2023 году. Эта награда свидетельствует о превосходстве Америабанка в области инвестиционного банкинга и его способности предоставлять индивидуальные инвестиционно-банковские и консультационные решения, предназначенные для удовлетворения различных финансовых потребностей клиентов. Об этом отмечается в сообщении Америабанка, где указано, что этого звания банк удостаивается восьмой год подряд.

Редакторы журнала Global Finance при участии отраслевых экспертов выбирали победителей на основании таких критериев, как доля на рынке, количество и объем сделок, услуги и консультации, возможности структурирования, сеть обслуживания, меры, принимаемые в ответ на ситуацию на рынке, инновации, политика ценообразования, обращение ценных бумаг на вторичном рынке, и репутация банка.

"Когда речь идет о крупных проектах, компании полагаются на советы, консультации и рекомендации инвестиционных банкиров. Их опыт, возможно, имеет наивысшее значение в неспокойные времена. В год рекордно высокой инфляции и экономической неопределенности Global Finance с гордостью отмечает достижения ведущих организаций в этом секторе наградой "Лучшие инвестиционные банки мира" в 2023г", - заявил издатель и главный редактор журнала Global Finance Джозеф Д. Джиаррапуто.

Генеральный директор - председатель Директората Америабанка Артак Анесян со своей стороны заметил: "Мы очень гордимся тем, что уже восьмой год подряд удостаиваемся звания лучшего инвестиционного банка в Армении по версии Global Finance. Несмотря на то, что в последние годы мы перешли на более диверсифицированную универсальную банковскую модель, уже больше десяти лет являемся ведущим корпоративно-инвестиционным банком в Армении, обслуживая крупнейших корпоративных клиентов и финансируя крупнейшие стратегические проекты в стране. Мы глубоко благодарны Global Finance за эту награду, а также нашей команде инвестиционного банкинга, опыт и самоотдача которой обеспечивает Америабанку первенство на армянском рынке. Глядя в будущее, мы по-прежнему нацелены на финансирование отраслей и проектов, наиболее перспективных с точки зрения устойчивости и долгосрочного развития".

Эта очередная награда присуждается Америабанку в период активной кампании по случаю признания Америабанка лучшим банком Армении в 2022г. по версии ведущих международных журналов - Global Finance, Euromoney и The Banker. Кампания <Трижды лучший> проводится под слоганом "Лучшие возможности создаются людьми" и посвящена всем тем, кто стоял за достижениями Банка в последние годы ? от клиентов и партнеров до сотрудников Банка.

Отметим, что Америабанк, являясь ведущей финансово-технологической организацией, играет важную роль в экономике Армении. Объем активов Америабанка превышает 1 трлн драмов. Следуя по пути диджитализации, банк внедрил ряд инновационных программ и платформ, продолжая совершенствовать их, формируя динамично развивающуюся финансово-технологическую среду, направленную на удовлетворение различных потребностей человека. Америя первой в Армении создала экосистемы для МСБ и частных лиц, обеспечив доступ к ряду банковских и небанковских услуг по принципу "одного окна": Estate.ameriabank.am, Automarket.ameriabank.am, Business.ameriabank.am. Америя, будучи клиентоориентированной, стремится обеспечить высокое качество обслуживания в современном цифровом мире, предлагая комплексные решения для улучшения качества жизни в надежной и безопасной среде.