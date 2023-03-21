Вторник, 21 Марта 2023 17:39

АрмИнфо. В Армении процесс импорта, хранения, эксплуатации и торговли взрывчатыми веществами и пиротехнической продукции будут осуществлять лишь правительство и местные органы власти. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 21 марта в первом чтении обсуждает поправки в законе <О лицензировании> и в пакете смежных законов.

По словам автора законодательной инициативы, депутата НС от правящей фракции <Гражданский договор> Сисака Габриеляна, представленный пакет направлен на обеспечение безопасности и здоровья граждан. Депутат подчеркнул, что все фейерверки, в стране будут классифицироваться по пяти степеням опасности, в соответствии с техническими регулированиями в странах ЕАЭС. В первую и вторую группу входят взрывоопасные вещества с наименьшим воздействием, к числу которых относятся бенгальские огни, и они не требуют особых регулирований. Что касается третьей, четвертой и пятой групп, то, как отметил Габриелян, к ним относятся салюты и фейерверки, осуществляемые на свежем воздухе. Те группы веществ, которые относятся к четвертой и пятой группам, в основном, используются во время крупных государственных праздников или крупных спортивных мероприятий. Если в стране и прозвучат салюты, то исключительно в дни государственных праздников, крупных спортивных или культурных мероприятий с участием государства или общины. По этой причине, право на ввоз данных видов пиротехники и взрывчатых веществ будет предоставлено лишь правительству и местным органам самоуправления. В результате принятия пакета, на 90% снизится количество несчастных случаев. Что касается взрывчатых веществ первой и второй групп, то в их отношении каких-либо ограничений не будет. Единственное требование будет касаться их складирования, перевозки и хранения.

Представленный пакет, продолжил парламентарий касается взрывоопасных веществ, относящихся к третьей, четвертой и пятой группам. Их ввоз, хранение и реализация частными лицами запрещается.

Напомним, что взрыв склада с пиротехникой стал причиной трагедии в торговом центре "Сурмалу" 14 августа 2022 года, в результате которого погибли 16 человек, 63 человека пострадали, один гражданин числится пропавшим без вести.