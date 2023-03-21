Вторник, 21 Марта 2023 17:38

АрмИнфо.Поправки в Трудовом кодексе Армении касаются 45% статей закона. Об этом 21 марта на пленарном заседании Национального Собрания РА заявил заместитель министра труда и социальных вопросов РА Рубен Саркисян, в первом чтении представивший поправки в Трудовом кодексе.

По словам замминистра, в поправках, касающихся прав детей, отмечается, что дети могут заниматься трудовой деятельностью лишь в свободное от учебы время. Кроме того, проект уточняет сферы, виды деятельности и временные промежутки, в которые могут быть вовлечены дети. Проект также предполагает изменения, касающиеся женщин, которые ухаживают за детьми. В частности, рабочий день предлагается сократить для матерей, которые ухаживают за детьми как младше одного года, так и двух лет. Кроме того, проект предлагает ввести для матерей, ухаживающих за детьми до двух лет получасовые перерывы каждые 3 часа. При желании женщины могут сами распоряжаться этим временем, например, для того, что позже прийти на работу или же пораньше уйти.

Замминистра также сообщил, что согласно поправкам, работодатели не смогут увольнять граждан лишь по причине достижения ими пенсионного возраста.

В случае сокращения рабочих мест, преимущество по сохранению должности будет у граждан, получивших инвалидность или лишившихся члена семьи в ходе военных действий. Проектом предлагается определить и понятие "академический отпуск". Граждане получат возможность уезжать на учебу или переподготовку за рубеж на 2 года. По словам замминистра, работники смогут уходить в отпуск в первые полгода после принятия на работу, если работодатель даст на это согласие. Но если сотрудник не уходит в отпуск в течение двух с половиной лет, то работодатель может отправить его в отпуск в принудительном порядке.