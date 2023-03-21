Вторник, 21 Марта 2023 17:37

АрмИнфо.В Ереване откроется уникальная мультимедийная выставка, посвященная одному из самых таинственных художников, изменивших массовое представление об уличном искусстве - Бэнкси.

Мультимедийное шоу, от создателей самого большого в мире Планетария 1, пройдет в армянской столице с 25 марта по 21 мая по адресу: пр. Маштоца 7а. Самые известные граффити оживут на глазах посетителей, раскроются тайны вселенной самого загадочного художника XXI века. Отметим, что Бэнкси - художник-загадка, человек- <поймай меня, если сможешь>, провокатор и шутник. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.

Так называемый <эффект Бэнкси>, огромный интерес к стрит-арту и уличным художникам, начавшийся в 2006 году, взорвал мировой художественный рынок - граффити-работы, выполненные на грани кича, стали продаваться на престижных аукционах за рекордные суммы. Искусство Бэнкси - это современная мифология, окутанная множеством тайн, интриг, провокаций и скандалов.