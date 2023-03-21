Вторник, 21 Марта 2023 17:36

АрмИнфо.Посол по особым поручениям президента Республики Арцах, бывший министр иностранных дел Масис Маилян коснулся незаконной блокады международно признанного Лачинского (Кашатагского) коридора, которая длится уже 100 дней, отметив, что использование терминов играет важную роль в политике, а необдуманное их применение способно предопределить исход переговоров.

Как на своей странице в Facebook написал Масис Маилян, в том числе и по этой причине они не спорят о терминологии, а договариваются по ней.

"Наряду с незаконной блокадой международно признанного Лачинского (Кашатагского) коридора Азербайджан предлагает гражданам Республики Арцах интегрироваться в свои ряды под угрозой геноцида и этнических чисток.

Принятие Арцахом интеграционной повестки с самого начала означало бы не только отчуждение от собственного суверенитета и законных прав, но и отказ от мечты коренного армянского народа Арцаха жить свободно и безопасно на своей родине. В нашем случае достаточно популярный в настоящее время в международных отношениях термин "интеграция" означает добровольную капитуляцию", - подчеркнул Маилян.

В этом связи он обратил внимание на тот факт, что официальный Баку даже пытается ввести в оборот другую версию термина "интеграция" - "реинтеграция", что означает возвращение Арцаха Азербайджану.

"Однако хорошо известно, что Нагорный Карабах никогда не входил в состав независимого Азербайджана, а был подчинен Советскому Азербайджану незаконным решением партийного органа третьей стороны - Кавказского бюро Российской большевистской партии. Любое суждение об отношениях Арцаха с Азербайджаном имеет смысл только в контексте решения большевиков и принятой позже конституции СССР. Приостановка действия конституции СССР в 1991 году закрыла эту тему. Вскрылась проблема незаконных притязаний самопровозглашенной Азербайджанской Республики на самоопределившуюся Республику Арцах", - подчеркнул экс-глава МИД Арцаха.

По словам Маиляна, прежде чем говорить о реинтеграции, знаменитый "бумажный тигр" с ржавеющими "железными лапами" должен сначала суметь восстановить Советский Союз. Представитель президента Арцаха добавил, что если он не в состоянии это сделать, то все остальное блеф и обман.

"Сегодня 100-й день незаконной блокады международно признанного Лачинского (Кашатагского) коридора. Я уверен, что в случае необходимости народ Арцаха выдержит еще 1000 и более дней, но не откажется от своих законных коллективных прав и своего суверенитета. Принимая правильные решения и грамотно используя имеющийся потенциал, мы выйдем из навязанного нам кризиса став еще сильнее. Оснований для оптимизма более чем достаточно", - заверил Маилян.