Вторник, 21 Марта 2023 16:50

АрмИнфо.В Минобороны РА сообщили о пропаже военнослужащего ВС Армении.

Так, согласно сообщению МО РА, 21 марта, около 12:20, военнослужащий ВС РА М. Г., во время доставки на автомобиле продовольствия на боевой пост, в условиях плохой видимости и тумана, по предварительным данным, заблудился на местности и на автомобиле оказался в районе,

подконтрольном азербайджанской стороне.

"Немедленно начаты поисково-спасательные работы, принимаются меры по подтверждению пребывания военнослужащего на подконтрольной Азербайджану территории и его возвращению", - говорится в сообщении МО РА.

Отметим, что ранее, президент общественной организации "Национальная система управления" Артур Григорян сообщил, что в районе Веришена сегодня азербайджанцами был похищен житель Хндзореска М. Гульнабарян, который доставлял хлеб военнослужащим на позиции.