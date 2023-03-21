Вторник, 21 Марта 2023 16:48

АрмИнфо.Премьер-министру Николу Пашиняну доложили о результатах работы Комитета по науке и Высшей квалификационной комиссии Министерства образования, науки, культуры и спорта за 2022 год.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, было отмечено, что работа Комитета по науке проводилась по 4 направлениям: совершенствование инфраструктуры, развитие кадрового потенциала, эффективность государственного финансирования и регулирование нормативно-правовой базы.

Деятельность ВАК в 2022 г. была направлена на совершенствование системы. Инициировано изменение порядка присуждения ученых степеней, разработан проект нового положения о присуждении ученых степеней, предприняты шаги, направленные на совершенствование правовой базы послевузовского образования и контроля качества научных периодических изданий Республики Армения. Ведется внедрение новой компьютерной программы антиплагиата. Пересмотрен список научных журналов, принимаемых ВОЗ, исключено 9 периодических изданий. Присуждено 166 аттестатов кандидата наук, 86 дипломов доцента, 10 аттестатов доктора наук и 18 дипломов профессора.

Премьер-министр подчеркнул важность запуска механизма сертификации научных работников и, как следствие, повышение заработной платы, что будет способствовать развитию сектора.