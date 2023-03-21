Вторник, 21 Марта 2023 14:30

АрмИнфо.Высший духовный совет под председательством Католикос Всех Армян Гарегин II выступил с заявлением в связи со 100-ым днем блокировки Бердзорского (Лачинского) коридора.

Как сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, в заявлении с глубокой болью констатируется, что вот уже 100 дней, как власти Азербайджана наращивая армянофобскую политику, держат заблокированным Бердзорский коридор, соединяющий Арцах с Арменией.

"Физическое и психологическое давление, насилие и террористические акты, регулярно совершаемые Азербайджаном против армянского населения Республики Арцах, усугубляют катастрофическую гуманитарную ситуацию. Вопреки усилиям миротворческого контингента, дислоцированного в Арцахе, в результате преступных действий азербайджанских властей нарушаются права людей на жизнь, обращение, передвижение и другие основные права", - говорится в заявлении Высшего духовного совета.

Вместе с тем, в заявлении высоко оценивается вердикт Международного суда ООН о снятии Азербайджаном блокады Бердзорского коридора.

Духовенство также приветствовало призыв Ассамблеи Европарламента к властям Азербайджана выполнить решение Международного суда ООН.

"Выражаем удивление тем, что, несмотря на настойчивые требования международного сообщества, его компетентных и влиятельных структур открыть дорогу, блокада продолжается и по сей день. Призываем структуры ООН, Европарламента и Евросоюза, глав государств и религиозных лидеров добиться исполнения Азербайджаном решения Международного суда, осуждения геноцидальных действий и обеспечения безопасной и обыденной жизнь народа Арцаха", - говорится в заявлении.

В Высшем духовном совете ААЦ выразили убеждение, что терпимость к подобному проявлению неприкрытого неуважения к решению Международного суда со стороны Азербайджана, усилит гуманитарный кризис, создавая новые угрозы для жизни более 120 000 жителей Арцаха, создавая непростительный прецедент грубого обхода решений международных судебных инстанций. По их убеждению, в то же время эти действия вызовут глубокое разочарование в отношении международного правосудия.

"Наша Святая Апостольская Церковь (ААЦ), отдавая приоритет спасению и безопасности человеческих жизней, будет последовательно отстаивать реализацию права народа Арцаха на самоопределение, опираясь на принцип независимости во имя спасения и безопасности", - подытожили в Высшем духовном совете.