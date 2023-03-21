Вторник, 21 Марта 2023 13:04

АрмИнфо.Прокуроры Армении будут получать надбавку в размере 92% от заработной платы. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 21 марта во втором и окончательном чтении обсуждает поправки в законе <Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и государственных служащих>.

По словам заместителя министра юстиции РА Левона Баляна, основанием для этого шага является высокое давление на прокуроров в ходе расследования уголовных дел, а рост количества преступлений приводит к неизбежной загруженности прокуроров, что может сказаться на эффективности их деятельности. Низкая зарплата с учетом всех указанных и иных рисков снижает привлекательность службы в надзорном органе. В целях подтверждения соответствия прокуроров занимаемой должности предусмотрено до конца 2024 года провести их аттестацию, которая станет для них обязательной.

Отметим, что в 2021 году прокурорами Армении осуществлялся надзор за 44751 уголовными делами, а в 2022 году - за 62623 делами. Всего в стране работают порядка 430 прокуроров. На повышение зарплаты для них будет выделено 2 млрд 443 млн драмов. В настоящее время чистая средняя зарплата прокуроров младшего и среднего звена с вычетом налогов составляет примерно 295-350 тыс. драмов.