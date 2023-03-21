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АрмИнфо.Прокуроры Армении будут получать надбавку в размере 92% от заработной платы. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 21 марта во втором и окончательном чтении обсуждает поправки в законе <Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и государственных служащих>.
По словам заместителя министра юстиции РА Левона Баляна, основанием для этого шага является высокое давление на прокуроров в ходе расследования уголовных дел, а рост количества преступлений приводит к неизбежной загруженности прокуроров, что может сказаться на эффективности их деятельности. Низкая зарплата с учетом всех указанных и иных рисков снижает привлекательность службы в надзорном органе. В целях подтверждения соответствия прокуроров занимаемой должности предусмотрено до конца 2024 года провести их аттестацию, которая станет для них обязательной.
Отметим, что в 2021 году прокурорами Армении осуществлялся надзор за 44751 уголовными делами, а в 2022 году - за 62623 делами. Всего в стране работают порядка 430 прокуроров. На повышение зарплаты для них будет выделено 2 млрд 443 млн драмов. В настоящее время чистая средняя зарплата прокуроров младшего и среднего звена с вычетом налогов составляет примерно 295-350 тыс. драмов.
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|Прокуроры Армении будут получать надбавку в размере 92% от заработной платы
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|В Хайфе началось мероприятие, посвященное открытию площади в память жертв Геноцида армян в Османской империи
|Георгий Шарвашидзе: Сложно представить Грузию без богатого армянского наследия
|Лавров: Видим неприкрытые попытки Запада рассорить Россию и Армению и расшатать региональную безопасность
|Лавров не видит возможности для развития диалога с Западом по Южному Кавказу
|Беженцы из Арцаха требуют возвращения на свои земли - заявление
|Армянские парламентарии рассказали своим немецким коллегам о геноцидной политике Баку
|Глава МИД России обвинил США, ЕС и НАТО в дипломатическом рейдерстве на Южном Кавказе
|Мирзоян: В Армении нет целенаправленной антироссийской кампании
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Мирзоян прояснил позицию Еревана по миссиям ЕС и ОДКБ
|В Тбилиси пройдут памятные мероприятия, посвященные Ованесу Туманяну
|Замглавы Следственного департамента СНБ назначен отдельным судьей Апелляционного уголовного суда по коррупционным преступлениям
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|Занималась ли судья КС предпринимательской деятельностью или нет? Обсуждения в комиссии НС
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|Спикер НС РА: Риск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном достаточно высок
|Владимиру Гаспаряну стало плохо в зале суда, ему вызвали скорую
|Спикер НС: Процесс ратификации соглашения о присоединении Армении к Римскому статуту был начат до известного решения Гаагского суда
|Министр: В ближайшем будущем в Армении откроется Посольство Канады
|Е. Киракосян: Азербайджан игнорирует решение Международного суда ООН по разблокированию Лачинского коридора
|Уволен глава Комитета по языку МОНКС
|КСИР: Запад использует эскалацию в Закавказье для открытия второго фронта на южных границах России
|В Минобороны Армении опровергли очередную дезинформацию азербайджанской стороны
|Представление в международных судах исков будет осуществлять международный правовой представитель Армении
|Вражеские силы обстреляли мирного жителя, осуществляющего сельхоз работы в Арцахе
|МИД Армении: Азербайджан своей агрессивной риторикой и действиями готовится к геноциду армян Нагорного Карабаха и к новой агрессии против РА
|Москва: Рассматриваем предстоящие переговоры Лавров-Мирзоян в качестве продолжения работы по наращиванию всего комплекса союзнических связей
|Начался визит Президента Туркменистана в Катар.
|Зампред РПА: "Зангезурский коридор" - исключительно тюркский идеологический проект с англосаксонскими геополитическими интересами
|"Всё хорошо, прекрасная маркиза!" - депутат Затулин раскритиковал повестку визита Юрия Воробьева в Армению
|Баку обвинил Ереван в срыве принятия документа против Ирана в ОБСЕ
|Офицер, на которого возложили вину за гибель 15 военнослужащих в селе Азат, арестован на 2 месяца
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|Премьер-министр Армении провел встречу с президентом
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мэр Еревана подал в отставку
|Глава МИД Армении на встрече с генсеком ОДКБ подчеркнул необходимость адресной реакции Организации на военную агрессию Азербайджана
|Представители омбудсмена Азербайджана посетили незаконно содержащихся в тюрьмах граждан Армении
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