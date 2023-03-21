Вторник, 21 Марта 2023 13:03

АрмИнфо.Защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян 21 марта опубликовал внеочередной трёхъязычный доклад о нарушениях индивидуальных и коллективных прав человека в результате 100-дневной блокады Арцаха со стороны Азербайджана.

В докладе всесторонне и подробно представлены данные о нарушениях 7 индивидуальных прав, 5 прав уязвимых групп и 4 коллективных прав, которые отражают углубляющийся гуманитарный кризис и геноцидальную политику Азербайджана в отношении народа Арцаха. В документе также представлены 24 фотографии и 27 человеческих историй о блокаде, а в конце - 46 полезных документов с 2016 года по азербайджано-карабахского конфликту и нарушениям прав народа Арцаха в его контексте.

Параллельно с тотальной блокадой Арцаха Азербайджан намеренно нарушает нормальную работу его жизненно важных инфраструктур - газоснабжения, электроснабжения, связи и коммуникаций, с целью ещё большего обострения и без того тяжёлого гуманитарного кризиса и причинения человеческих страданий народу Арцаха. Продолжающаяся со стороны Азербайджана блокада, сбои в работе жизненно важной инфраструктуры, а также периодически и последовательно осуществляемые вооружённые нападения и угрозы применения силы преследуют цель подвергнуть Арцах этнической чистке и уничтожить коренное армянское население Арцаха посредством физического и психологического террора и создания невыносимых условий для жизни.

Ниже приведены некоторые из основных данных, отражённых в Докладе о нарушениях прав человека вследствие 100-дневной блокады: количество передвижений людей по трассе Степанакерт-Горис (по Лачинскому коридору) сократилось примерно в 178 раз (1376 въездов и выездов вместо 245 000); зафиксировано почти в 43 раза меньше движения автомобилей по дороге, чем должно было быть без блокады (вместо 92 000 зафиксировано 2154 въезда и выезда автомобилей, причём только со стороны Красного Креста и российских миротворцев); было импортировано примерно в 11 раз меньше жизненно важных грузов, чем должно было быть без блокады (3707 тонн вместо 40 000 тонн); из-за блокады домой не смогли вернуться в общей сложности около 3900 человек, в том числе 570 детей; из-за прекращения плановых операций около 900 граждан лишились возможности решить проблемы со здоровьем посредством операций; Азербайджан полностью или частично прервал подачу газа из Армении в Арцах в общей сложности на протяжении 34 дней; н а протяжении вот уже 71 дня полностью прервано электроснабжение из Армении в Арцах, что привело к введению 6-часовых веерных отключений и многочисленных аварий; по предварительным оценкам около 9800 человек фактически потеряли свою работу и источник дохода (включая случаи сохранения рабочих мест), что составляет более 50% от общего числа работников частного сектора; сбои в газоснабжении и электроснабжении привели к незапланированной вырубке лесов - ещё около 6200 деревьев были вырублены, что, в свою очередь, создаст дополнительные и долгосрочные проблемы для обеспечения здоровой окружающей среды; экономике страны нанесён ущерб в размере около 190 миллионов долларов, что привело к невозможности достичь прогнозируемый годовой показатель ВВП в размере около 21% (903 миллиона долларов); приостановлены строительные работы 32,6 км дороги, десятки километров водопровода, тысячи гектаров оросительных систем, 3717 квартир, более 40 социальных и производственных инфраструктур; ряд нарушений прав более остро проявляется среди уязвимых групп, в частности, 30 000 детей, 9 000 инвалидов, 20 000 пожилых людей, 60 000 женщин (женщин и девочек) и 15 000 перемещенных лиц. В дополнение к продолжающимися и многократным нарушениям положений Трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, на протяжении вот уже 27 дней обязательное исполнение решения Международного суда ООН об обеспечении беспрепятственного въезда и въезда людей, машин и грузов по Бердзорскому (Лачинскому) коридору не совершается Азербайджаном, в очередной раз попирающим высшие международные ценности и принципы. Следовательно, международное сообщество имеет не только право, но и неоспоримое обязательство как можно скорее исполнить решение высшего международного суда практическими средствами и предотвратить будущие азербайджанские преступления, в том числе планируемое новое и жестокое преступление против человечества.

Все правонарушения Азербайджана против народа Арцаха совершаются в рамках государственной политики расовой дискриминации (армянофобии), а также направлены против его права на самоопределение и факта его реализации, с целью окончательного решения конфликта в свою пользу посредством этнической чистки по логике "нет народа, нет права".

Систематически и последовательно проводимая Азербайджаном политика этнической ненависти проявилась как в ходе агрессии против народа Арцаха, так и после установления режима прекращения огня, и неоспоримо доказывает, что любой статус Арцаха в составе Азербайджана равносилен этнической чистке Арцаха и геноциду армян Арцаха. Следовательно, в контексте арцахского конфликта право на самоопределение равно праву людей жить на своей Родине.

Основополагающее право народа Арцаха на самоопределение, а также посягательства и угрозы со стороны Азербайджана его физическому существованию на базе расовой дискриминации являются более чем достаточными основами для защиты народа Арцаха международным сообществом и международного признания Республики Арцах на основе принципа "признание во имя спасения".

С докладом можно ознакомиться по следующей ссылке: https://artsakhombuds.am/ru/document/1004.