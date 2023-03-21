Вторник, 21 Марта 2023 12:32

АрмИнфо.Шахматистки сборной Армении продолжают успешно выступать на личном первенстве Европы среди женщин в черногорском городе Петровац.

Отметим, что сборную Армении на турнире представляют шесть шахматисток - Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Анна Саркисян, Мариам Мкртчян, Сусанна Габоян и Полина Кобак. В третьем туре чемпионата победы одержали Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Полина Кобак и Сусанна Габоян. Матч Анны Саркисян завершился вничью. Мариам Мкртчян свою партию проиграла Александре Мальцевской.

После 3-го тура у Элины Даниелян и Лилит Мкртчян по 2,5 очка. По 2 очка у Мариам Мкртчян и Полины Кобак. У Анны Саркисян и Сюзанны Габоян по 1,5 очка.

Индивидуальный чемпионат Европы завершится 29 марта. В нем принимают участие 140 шахматистов из 34 стран Европы. Общий призовой фонд составляет 60 тысяч евро. Шахматистка, занявшая первое место, получит 10 тысяч евро.