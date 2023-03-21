Вторник, 21 Марта 2023 12:32

АрмИнфо.Осада Арцаха направлена против человеческого достоинства и международного права. Об этом говорится в заявлении Католикоса Великого Дома Киликийского Арама I в связи с 100-ым днем блокады Арцаха со стороны Азербайджана.

"Сегодня сотый день азербайджанской блокады Арцаха. Мы не можем молчать перед лицом безразличия международного сообщества и наших близких и дальних друзей. По сути, блокада азербайджанцами Арцаха с населением, доходящим до 180 тысяч человек, является бесчеловечным актом, равносильным геноциду. Недостаточно осуждать и критиковать. Необходимо предпринять практические шаги и защитить право народа Арцаха на самоопределение", - отметил Арам I.

При этом он подчеркнул, что исходя из вышесказанного подхода, Католикосат Великого Дома Киликийского, продолжали отстаивать справедливый суд Арцаха, с одной стороны, напоминая народу Арцаха о справедливом законе, а с другой стороны, призывая дружественные страны практически поддержать справедливый суд над нашим народом.

"При таком подходе во время нашей встречи с премьер-министром Греции несколько дней назад мы прояснили указанный вопрос. С таким же подходом 20 марта мы представили новоизбранному президенту Кипра нынешнюю ситуацию в Арцахе и право народа НКР самоопределение. Высшие руководители Греции и Кипра, давние друзья нашей церкви и народа, пообещали в ближайшие дни представить арцахский вопрос на заседании Совета Евросоюза", - добавил он.

Вместе с тем, Арам I подчеркнул, что вопроса Арцаха является общеармянским приоритетом. При этом он подчеркнул, что Католикосат Великого Дома Киликийского будет и впредь поддерживать народ Арцаха с той же приверженностью, добиваясь справедливого суда над народом Арцаха в международных рамках.