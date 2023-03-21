Вторник, 21 Марта 2023 12:31

АрмИнфо. Конгрессмен Адам Шифф собирает подписи под письмом Палаты представителей США, в котором содержится призыв к недавно назначенному Старшему советнику по вопросам Кавказа, американскому сопредседателю Минской группы ОБСЕ Луису Боно, который исключил введение санкции США против Азербайджана за его 100-дневную блокаду 120 000 армян-христиан на их коренной родине в Арцахе. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (АНКА), подчеркивая, что эта адресная законодательная инициатива была решительно поддержана Организацией.

Напоминается, что 8 марта этого года, в разгар второго месяца блокады Азербайджана, Боно во время своей первой официальной поездки в регион в качестве Старшего советника США публично заявил: "Сейчас не время для санкций: Санкции были бы контрпродуктивными. На данный момент это даже не рассматривается".

В письме Конгресса под руководством Шиффа, в частности, говорится: "Мы глубоко обеспокоены вашими комментариями во время поездки, исключающими использование экономических и дипломатических санкций против Азербайджана за их явную агрессию. Поскольку 120 000 невинных людей остаются лишенными своих основных прав в Нагорном Карабахе (Арцахе) в течение третьего месяца из-за блокады, которую Международный суд приказал Азербайджану снять, сейчас не время убирать какие-либо инструменты со стола".

В заключение подчеркивается, что Соединенные Штаты, президент Соединенных Штатов, Государственный департамент США и вся администрация должны использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты для обеспечения безопасности народа Арцаха сейчас и в будущем, включая прекращение финансовой поддержки Азербайджана и введение санкций.