Вторник, 21 Марта 2023 12:26

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания верховному лидеру Исламской революции Али Хаменеи и президенту Исламской Республики Иран Сейеду Эбрахиму Раиси по случаю Новруза.

Как сообщили в пресс-службе премьера, в послании верховному лидеру Исламской революции Ирана говорится: <Ваше Высокоблагородие, сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Исламской Республики Иран по случаю иранского Нового года - Новруза. Желаю, чтобы наступающий год был отмечен уникальными успехами и миром для нашего соседа и друга Ирана.

Исходящие из глубины тысячелетий, закаленные в теплой атмосфере взаимного доверия и уважения армяно-иранские отношения имеют особое значение для Республики Армения и армянского народа.

Надеюсь, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями расширения двусторонней многоплановой повестки дня, что станет стимулом для еще большего углубления и роста наших дружественных отношений на благо армянского и иранского народов и регионального мира.

Пользуясь случаем, желаю Вам долгих лет жизни, а народу Ирана - устойчивого процветания".

В поздравительном послании президенту Ирана говорится: <Ваше Превосходительство, направляю Вам и дружественному народу Ирана свои теплые и искренние поздравления по случаю Навруза, прекрасного праздника пробуждения природы. Желаю, чтобы Новый год по солнечному календарю стал для соседней Исламской Республики Иран годом незыблемого мира и прогрессирующих достижений.

Богатый многовековой культурно-исторический опыт армяно-иранских отношений является уникальной основой для нынешней дружественной атмосферы, многопрофильного взаимодействия и теплых контактов между дружественными армянским и иранским народами.

Могу несомненно подчеркнуть, что, продолжая неуклонный путь сотрудничества, мы в текущем году придадим новый импульс армяно-иранской многоплановой повестке дня на благо двух наших народов и государств.

Пользуясь случаем, желаю Вам новых успехов и крепкого здоровья, а дружественному народу Исламской Республики Иран - процветания и мира>.