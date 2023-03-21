Вторник, 21 Марта 2023 12:24

АрмИнфо. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турции посол Танжу Бильгич прокомментировал доклад Европейского парламента об "Отношениях ЕС и Армении".

Так, в заявлении посла на сайте МИД Турции, в частности, говорится: "Мы заметили, что Европейский парламент в своем докладе об "Отношениях ЕС и Армении" от 15 марта 2023 года, настаивает на необоснованных утверждениях о нашей стране и событиях 1915 года.

Эти взгляды, игнорирующие исторические факты и международные правовые нормы, не имеют никакой юридической силы и являются ничтожными.

Мы призываем Европейский парламент действовать в соответствии с политической моралью и международным правом, вместо того, чтобы повторять подобные односторонние и необоснованные утверждения".

Отметим, что в докладе Европарламента по части отношений Армении с Турцией отмечалось, что евродепутаты поддерживают нормализацию отношений между Ереваном и Анкара в интересах примирения, стабильности, региональной безопасности и социально-экономического развития.

"Турцию еще раз призывают признать Геноцид армян, чтобы проложить путь к реальному примирению между турецким и армянским народами и полностью соблюдать свои обязательства в отношении защиты армянского культурного наследия", - отмечалось в докладе.