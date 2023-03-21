Вторник, 21 Марта 2023 12:23

АрмИнфо. В Армении впервые суд вынес решение о конфискации имущества незаконного происхождения. Государству будет возвращен причиненный ущерб в размере около 82 млн драмов, сообщается в Телеграм-канале судебной системы.

<Решением судьи Антикоррупционного суда Карапета Бадаляна, по делу о конфискации имущества незаконного происхождения, между сторонами было утверждено мировое соглашение, в результате которого ответчик, бывший директор ЗАО <Технический центр- Академия> ФФА Артур Манукян вернет государству земельный участок, прилегающий к улице Царава Ахбюра в Ереване, средняя рыночная стоимость которого составляет 81 962 500 драмов>, - говорится в сообщении