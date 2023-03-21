|Глава НПО: Азербайджанцы похитили мирного жителя близ Веришена
|Высший духовный совет: ААЦ будет последовательно отстаивать реализацию права народа Арцаха на самоопределение
|Прокуроры Армении будут получать надбавку в размере 92% от заработной платы
|Омбудсмен НКР представил новый доклад о нарушениях прав человека в результате 100- дневной блокады Арцаха со стороны Азербайджана
|В Госдепе США представили ситуацию с правами человека в Армении и Азербайджане
|Блинкен: Дипломатия - единственный путь к миру на Южном Кавказе
|Арарат Мирзоян выступил с посланием по случаю страта в республики Дней франкофонии
|Шахматистки сборной Армении продолжают успешно выступать на первенстве Европы в Черногории
|Арам I: . Необходимо предпринять практические шаги и защитить право народа Арцаха на самоопределение
|Американские конгрессмены раскритиковали Луиса Боно за его позицию по Азербайджану
|Пашинян уверен, что в 2023 году будет придан новый импульс армяно-иранской многоплановой повестке дня
|Пашинян поздравил курдскую общину Армении в связи с Новрузом
|В МИД Турции прокомментировали доклад Европарламента об "Отношениях ЕС и Армении"
|Впервые в Армении суд вынес решение о конфискации незаконного имущества
|Для медицинских учреждений Армении будут отменены все бессрочные лицензии
|Задержаны экс-глава аппарата мэрии Еревана и и.о. начальника Управления по градостроительству и архитектуре
|По данным МККК 309 человек из Армении до сих пор считаются пропавшими без вести в результате последней карабахской войны
|Пашинян в беседе с Блинкеном выразил обеспокоенность агрессивной риторикой Азербайджана
|Карен Донфрид покинет свой пост
|Армения и США рассматривают перспективы углубления сотрудничества для противостояния киберпреступности
|В Хайфе началось мероприятие, посвященное открытию площади в память жертв Геноцида армян в Османской империи
|Георгий Шарвашидзе: Сложно представить Грузию без богатого армянского наследия
|Лавров: Видим неприкрытые попытки Запада рассорить Россию и Армению и расшатать региональную безопасность
|Лавров не видит возможности для развития диалога с Западом по Южному Кавказу
|Беженцы из Арцаха требуют возвращения на свои земли - заявление
|Армянские парламентарии рассказали своим немецким коллегам о геноцидной политике Баку
|Глава МИД России обвинил США, ЕС и НАТО в дипломатическом рейдерстве на Южном Кавказе
|Мирзоян: В Армении нет целенаправленной антироссийской кампании
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Мирзоян прояснил позицию Еревана по миссиям ЕС и ОДКБ
|В Тбилиси пройдут памятные мероприятия, посвященные Ованесу Туманяну
|Замглавы Следственного департамента СНБ назначен отдельным судьей Апелляционного уголовного суда по коррупционным преступлениям
|Ситуация вокруг Арцаха и агрессивная риторика Азербайджана - ключевые вопросы повестки переговоров Лавров-Мирзоян в Москве
|Занималась ли судья КС предпринимательской деятельностью или нет? Обсуждения в комиссии НС
|То, что должна делать ОДКБ и не делает, означает ее отсутствие в Армении - Симонян
|Спикер НС РА: Риск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном достаточно высок
|Владимиру Гаспаряну стало плохо в зале суда, ему вызвали скорую
|Спикер НС: Процесс ратификации соглашения о присоединении Армении к Римскому статуту был начат до известного решения Гаагского суда
|Министр: В ближайшем будущем в Армении откроется Посольство Канады
|Е. Киракосян: Азербайджан игнорирует решение Международного суда ООН по разблокированию Лачинского коридора
|Уволен глава Комитета по языку МОНКС
|КСИР: Запад использует эскалацию в Закавказье для открытия второго фронта на южных границах России
|В Минобороны Армении опровергли очередную дезинформацию азербайджанской стороны
|Представление в международных судах исков будет осуществлять международный правовой представитель Армении
|Вражеские силы обстреляли мирного жителя, осуществляющего сельхоз работы в Арцахе
|МИД Армении: Азербайджан своей агрессивной риторикой и действиями готовится к геноциду армян Нагорного Карабаха и к новой агрессии против РА
|Москва: Рассматриваем предстоящие переговоры Лавров-Мирзоян в качестве продолжения работы по наращиванию всего комплекса союзнических связей
|Начался визит Президента Туркменистана в Катар.
|Зампред РПА: "Зангезурский коридор" - исключительно тюркский идеологический проект с англосаксонскими геополитическими интересами
|"Всё хорошо, прекрасная маркиза!" - депутат Затулин раскритиковал повестку визита Юрия Воробьева в Армению
|Баку обвинил Ереван в срыве принятия документа против Ирана в ОБСЕ
|Офицер, на которого возложили вину за гибель 15 военнослужащих в селе Азат, арестован на 2 месяца
|Экс-генсек НАТО: Армения - страна на перепутье и географическом, и в политическом плане
|Премьер-министр Армении провел встречу с президентом
|Степанакерт: Резолюции Европарламента, включая рекомендации о санкциях против азербайджанских официальных лиц - важный вклад в усилия по прекращению блокады Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мэр Еревана подал в отставку
|Глава МИД Армении на встрече с генсеком ОДКБ подчеркнул необходимость адресной реакции Организации на военную агрессию Азербайджана
|Представители омбудсмена Азербайджана посетили незаконно содержащихся в тюрьмах граждан Армении
|Генпрокуратура Армении начало уголовное преследование в отношении бывшего начальника подразделения комитета кадастра
|Читать больше
АрмИнфо. Для медицинских учреждений Армении будут отменены все бессрочные лицензии. Национальное Собрания РА на пленарном заседании 21 марта в первом чтении обсуждает поправки в законе <О лицензировании>.
По словам министра здравоохранения РА Анаит Аванесян, представленный проект направлен на улучшение ситуации с оказанием медицинских услуг. Опыт показывает, что предоставление бессрочных лицензий медицинским учреждениям зачастую приводит k регрессу в их развитии. По этой причине предлагается бессрочные лицензии заменить на предоставление лицензий сроком на 5 лет. Тем самым, каждое медицинское учреждение периодически должно будет доказывать соответствие оказываемых услуг требованиям времени и положениям лицензии. Министр заверила, что с принятием закона качество оказываемых медицинских услуг будет улучшаться, как в плане развития инфраструктур, так и оснащения медицинских учреждений современным оборудованием.
Аванесян заметила, что предусмотрен переходный период, чтобы процесс перехода на новую, более жесткую систему лицензирования прошел гладко. На первом этапе процесс затронет медицинские учреждения Еревана, после чего будет перенесен на областные учреждения. После этого через каждые пять лет организации системы здравоохранения, в том числе, медицинские центры, поликлиники и аптеки, должны будут представлять заявки на получение соответствующих лицензий.
Аванесян также отметила, что закон вступит в силу через год после его принятия. Данная мера необходима для того, чтобы Агентство по лицензированию и государственный аппарат были готовы к нововведению для проведения проверок на должном уровне.
|Глава НПО: Азербайджанцы похитили мирного жителя близ Веришена
|Высший духовный совет: ААЦ будет последовательно отстаивать реализацию права народа Арцаха на самоопределение
|Прокуроры Армении будут получать надбавку в размере 92% от заработной платы
|Омбудсмен НКР представил новый доклад о нарушениях прав человека в результате 100- дневной блокады Арцаха со стороны Азербайджана
|В Госдепе США представили ситуацию с правами человека в Армении и Азербайджане
|Блинкен: Дипломатия - единственный путь к миру на Южном Кавказе
|Арарат Мирзоян выступил с посланием по случаю страта в республики Дней франкофонии
|Шахматистки сборной Армении продолжают успешно выступать на первенстве Европы в Черногории
|Арам I: . Необходимо предпринять практические шаги и защитить право народа Арцаха на самоопределение
|Американские конгрессмены раскритиковали Луиса Боно за его позицию по Азербайджану
|Пашинян уверен, что в 2023 году будет придан новый импульс армяно-иранской многоплановой повестке дня
|Пашинян поздравил курдскую общину Армении в связи с Новрузом
|В МИД Турции прокомментировали доклад Европарламента об "Отношениях ЕС и Армении"
|Впервые в Армении суд вынес решение о конфискации незаконного имущества
|Для медицинских учреждений Армении будут отменены все бессрочные лицензии
|Задержаны экс-глава аппарата мэрии Еревана и и.о. начальника Управления по градостроительству и архитектуре
|По данным МККК 309 человек из Армении до сих пор считаются пропавшими без вести в результате последней карабахской войны
|Пашинян в беседе с Блинкеном выразил обеспокоенность агрессивной риторикой Азербайджана
|Карен Донфрид покинет свой пост
|Армения и США рассматривают перспективы углубления сотрудничества для противостояния киберпреступности
|В Хайфе началось мероприятие, посвященное открытию площади в память жертв Геноцида армян в Османской империи
|Георгий Шарвашидзе: Сложно представить Грузию без богатого армянского наследия
|Лавров: Видим неприкрытые попытки Запада рассорить Россию и Армению и расшатать региональную безопасность
|Лавров не видит возможности для развития диалога с Западом по Южному Кавказу
|Беженцы из Арцаха требуют возвращения на свои земли - заявление
|Армянские парламентарии рассказали своим немецким коллегам о геноцидной политике Баку
|Глава МИД России обвинил США, ЕС и НАТО в дипломатическом рейдерстве на Южном Кавказе
|Мирзоян: В Армении нет целенаправленной антироссийской кампании
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Мирзоян прояснил позицию Еревана по миссиям ЕС и ОДКБ
|В Тбилиси пройдут памятные мероприятия, посвященные Ованесу Туманяну
|Замглавы Следственного департамента СНБ назначен отдельным судьей Апелляционного уголовного суда по коррупционным преступлениям
|Ситуация вокруг Арцаха и агрессивная риторика Азербайджана - ключевые вопросы повестки переговоров Лавров-Мирзоян в Москве
|Занималась ли судья КС предпринимательской деятельностью или нет? Обсуждения в комиссии НС
|То, что должна делать ОДКБ и не делает, означает ее отсутствие в Армении - Симонян
|Спикер НС РА: Риск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном достаточно высок
|Владимиру Гаспаряну стало плохо в зале суда, ему вызвали скорую
|Спикер НС: Процесс ратификации соглашения о присоединении Армении к Римскому статуту был начат до известного решения Гаагского суда
|Министр: В ближайшем будущем в Армении откроется Посольство Канады
|Е. Киракосян: Азербайджан игнорирует решение Международного суда ООН по разблокированию Лачинского коридора
|Уволен глава Комитета по языку МОНКС
|КСИР: Запад использует эскалацию в Закавказье для открытия второго фронта на южных границах России
|В Минобороны Армении опровергли очередную дезинформацию азербайджанской стороны
|Представление в международных судах исков будет осуществлять международный правовой представитель Армении
|Вражеские силы обстреляли мирного жителя, осуществляющего сельхоз работы в Арцахе
|МИД Армении: Азербайджан своей агрессивной риторикой и действиями готовится к геноциду армян Нагорного Карабаха и к новой агрессии против РА
|Москва: Рассматриваем предстоящие переговоры Лавров-Мирзоян в качестве продолжения работы по наращиванию всего комплекса союзнических связей
|Начался визит Президента Туркменистана в Катар.
|Зампред РПА: "Зангезурский коридор" - исключительно тюркский идеологический проект с англосаксонскими геополитическими интересами
|"Всё хорошо, прекрасная маркиза!" - депутат Затулин раскритиковал повестку визита Юрия Воробьева в Армению
|Баку обвинил Ереван в срыве принятия документа против Ирана в ОБСЕ
|Офицер, на которого возложили вину за гибель 15 военнослужащих в селе Азат, арестован на 2 месяца
|Экс-генсек НАТО: Армения - страна на перепутье и географическом, и в политическом плане
|Премьер-министр Армении провел встречу с президентом
|Степанакерт: Резолюции Европарламента, включая рекомендации о санкциях против азербайджанских официальных лиц - важный вклад в усилия по прекращению блокады Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мэр Еревана подал в отставку
|Глава МИД Армении на встрече с генсеком ОДКБ подчеркнул необходимость адресной реакции Организации на военную агрессию Азербайджана
|Представители омбудсмена Азербайджана посетили незаконно содержащихся в тюрьмах граждан Армении
|Генпрокуратура Армении начало уголовное преследование в отношении бывшего начальника подразделения комитета кадастра
|Читать больше
|Российский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на Запад
|Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
|Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо
|Тини Кокс Азербайджану и Армении: у вас нет права начинать новую войну!
|ПАСЕ несет ответственность за гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, считает докладчик Ассамблеи по Азербайджану
|Читать больше
|Бакинский лизоблюд Коротченков бабачит и тычет как ментор – Константин Затулин
|Адам Шифф: США должны осудить нападения Азербайджана на Арцах и привлечь режим Алиева к ответственности
|Алиев и Боно обменялись мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договору
|Рубен Варданян: руководство Азербайджана в ежедневном режиме доказывает, что его цель - убрать нас отсюда, лишить нас своей Родины
|Не могу сказать, что сегодня мы уже гарантировали безопасность нашей страны - Пашинян
|Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
|Армении и армянскому народу необходим мир, и ничего кроме мира - депутат от партии власти
|Если не сейчас, то когда мне действовать? - Рубен Варданян в интервью Le Spectacle du monde
|Страсти вокруг фигуры Рубена Варданянa накаляются
|В Армении станут уголовно наказуемыми призывы и действия, направленные против суверенитета государства
|Вашингтон и Париж потребовали разблокировать Бердзорский коридор
|Открытие границы между Турцией и Арменией возможно только с учетом интересов Азербайджана - турецкий министр
|Продавец пластмассовых болванок для банковских карт подался в аналитики рынка за счет аналитики АрмИнфо
|Ашотян Лаврову: Нагорно-Карабахская Республика не была в составе Азербайджана на момент подписания Алма-Атинской декларации
|Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо