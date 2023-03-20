Понедельник, 20 Марта 2023 22:53

АрмИнфо. Главный дипломат США в Европе - помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии - Карен Донфрид покинет свой пост, чтобы сосредоточиться на своей семье.

Как сообщает Reuters, об этом заявил представитель Госдепартамента. Ожидается, что Донфрид покинет свой пост в конце марта. Пока не принято решение о ее преемнике, который возглавит Бюро по делам Европы и Евразии, которое охватывает 50 стран, простирающихся от Великобритании до Азербайджана.

"Карен ловко управляла нашими отношениями со многими из наших самых важных союзников и партнеров в то время, когда агрессия Кремля угрожала десятилетиям мира и процветания", - говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкен, которое получило Reuters до публикации.

Блинкен отметил, что политическая хватка, честность и стремление Донфрид определяли ее лидерство на посту помощника и представляют собой самые высокие ценности госслужбы.