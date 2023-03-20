Понедельник, 20 Марта 2023 22:45

АрмИнфо.В Хайфе началось мероприятие, посвященное открытию площади в память жертв Геноцида армян в Османской империи

Как сообщил на своей странице в Фейсбук политолог Александр Цинкер, присутствующие минутой молчания почтили память жертв Геноцида, после этого выступили мэр Хайфы Эйнат Калишер-Ротем и посол Армении Арман Акопян.

Отметим, что ранее стало известно, что власти израильского города Хайфа решили установить на одной из центральных площадей города памятник жертвам Геноцида армян.

В этой связи посол Турции в Израиле Шакир Озкан Торунлер написал официальное письмо министру культуры и спорта Израиля Мики Зохару с просьбой помочь в предотвращении инициативы по установке памятника. Зохар передал письмо в министерство иностранных дел Израиля, где и проводились консультации на эту тему. Руководство Хайфа однако, не прислушалось к требованиям об отмене установки памятника турецкой стороны. Автором инициативы установки памятника Геноциду армян является один из бывших депутатов партии "Мерец", несколько раз выступавший с неудачными инициативами по вопросу Геноцида армян в парламенте Израиля. Добавим также, что Израиль официально не признал Геноцид армян в Османской империи.