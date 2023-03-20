Понедельник, 20 Марта 2023 18:39

АрмИнфо. Сложно представить Грузию без богатого армянского наследия. Об этом заявил новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Армении Георгий Шарвашидзе в ходе встречи с председателем Национального Собрания Армении Аленом Симоняном. Дипломат отметив, что Армения для него является родной страной, поделился воспоминаниями из детства, которое прошло в окружении грузинских армян.

Спикер Парламента РА в свою очередь отметил, что в программе действий правительства Армении на 2021- 2026гг., в качестве приоритета отмечено развитие добрососедских отношений с Грузией. Он подчеркнул, что Армения заинтересована в установлении стратегического партнерства с Грузией. Согласно сообщению пресс-службы Парламента, в ходе встречи стороны обсудили направления сотрудничества законодательных органов двух стран, была подчеркнута важность тесного сотрудничества межпарламентских групп дружбы и соответствующих комиссий.

Стороны выразили готовность приложить усилия для укрепления армяно-грузинских исторических дружественных отношений и соседского потенциала.-