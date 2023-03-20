Понедельник, 20 Марта 2023 18:24

АрмИнфо. Армянская сторона подтвердила готовность принять участие в трехсторонней встрече глав внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана и России. Об этом 20 марта в Москве на совместной пресс- конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Думаю, в ближайшее время, мы посмотрим, какие даты будут удобными для всех трех министров", - сказал глава МИД РФ.

Касаясь действий России в обеспечении безопасности населения Нагорного Карабаха, Лавров отметил, что по большому счету, в Москве поддерживают позицию, изложенную премьер-министром РА Николом Пашиняном в своем время, который подчеркнул, что вопросы гарантий жителям Нагорного Карабаха, обеспечением их прав должны решаться между представителями Карабаха и Баку.

"И мы к этому побуждаем стороны. В этом заинтересована и Армения, конечно. Безусловно, нам важно понимать, насколько качественными будут эти договоренности. Если хотите знать мое мнение. Есть примеры. О том же шла речь в Минских договоренностях, о том, какие же права должны быть у жителей восточной части Украины - право на родной язык, право обучать детей на этом родном языке, жить и работать, используя этот язык, сохранять свою культуру и религию. Иметь возможность для местного самоуправления и иметь особые экономические, торговые связи со своими соотечественниками. В случае Донбасса это была Россия", - сказал он. В качестве еще одного примера Лавров привел соглашение между Белградом и Приштиной о создании сообщества Сербских муниципалитетов в Косово.

При этом он выразил убеждение, что для карабахцев примерно такой же набор прав будет необходим. При этом он отметил его актуальность в контексте приверженности лидеров Армении и Азербайджана положениям Алма-Атинской декларации от 1991 года. "Это не так сложно всё делать, как кажется. Все будет зависеть от того, насколько порядочно поведут себя те, от кого будет зависеть выполнение достигаемых договоренностей", - сказал он, добавив, что в случае с Минскими договоренностями и Сербскими муниципалитетами ни о какой порядочности речи быть не может.

При этом он добавил, что сказанное им выше стало неким прологом к вопросу, допускает ли Россия какое-то взаимодействие с Западом. В этом ключе он подчеркнул, что Запад себя полностью дискредитировал. "Мы прекрасно видим, какие цели Запад преследует на Южном Кавказе. Он их не скрывает, и собственно декларирует - оторвать Россию", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что, к примеру, Россия продвигает вместе с Арменией и другими странами региона формат "3+3" - Армения, Азербайджан и Грузия с одной стороны, Россия, Турция и Иран с другой. В этой связи он констатировал, что первая встреча платформы уже состоялась, грузинская сторона думает над подключением к платформе, и дверь для Тбилиси остается открытой. "Сейчас мы работаем над созывом второй встречи, а Запад уже активно работает над тем, чтобы подорвать эту структуру, которая только формируется. И Запад пытается навязать трем Южно-Кавказским республикам свои услуги - ЕС и США. Тем самым, он опять предъявляет претензии на то, чтобы доминировать, утверждать свою гегемонию повсюду, далеко от собственных границ. Прямо наступая на законные интересы трех ближайших соседей России, Турции и Ирана - Армении, Азербайджан и Грузии", - сказал Лавров.

По его словам, вот чем руководствуется Запад, когда на Южном Кавказе затевает какие-то игры. Министр убежден, что наряду с этими геополитическими замыслами, Запад продвигает поддержку финансовую различным неправительственным организациям, которые как и в других частях мира занимаются мероприятиями, которые можно назвать как "подготовку к очередной цветной революции". Министр добавил, что все эти НПО известны по их риторике.

"Нет, а не вижу никаких возможностей, да и честно говоря, необходимости для развития какого-либо диалога с Западом по Южному Кавказу, как и по большинству вопросов международной и региональной повестки дня", - резюмировал Лавров.