Понедельник, 20 Марта 2023 17:58

АрмИнфо. В результате 44-дневной войны 2020 года и осуществленных Азербайджаном насильственных депортаций десятки тысяч армян Гадрута, Шуши, Аскерана, Мартуни, Мартакерта лишены права жить на своей родине. Об этом говорится в заявлении представителей насильственно перемещенного армянского населения из Нагорного Карабаха.

<Еще в 1990-е годы десятки тысяч армянского населения Шаумяновского района и Геташенского подрайона также были насильственно перемещены Азербайджаном. Между тем, в пункте 7 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года руководители Армении, Азербайджана и России обязались обеспечить возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в Нагорный Карабах и соседние районы под эгидой Верховного комиссара ООН по делам беженцев, чего до сих пор не произошло. Принимая во внимание необходимость восстановления прав вынужденно перемещенного населения из Нагорного Карабаха, а также обязательства, взятые на себя Азербайджаном, требуем от президента Ильхама Алиева признать необходимость восстановления нарушенных права армянских беженцев, обеспечения их безопасности и достойного возвращения на свои исторические земли, в соответствии человеческим и гуманитарным правом>, - говорится в заявлении.

Авторы документа обращаются к премьер- министру РА Николу Пашиняну, подписавшему трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, проявить последовательность в реализации всех международных правовых и политических механизмов, которые будут направлены на выполнение принятых Азербайджаном международных обязательств, создав при этом дополнительные механизмы для более эффективной защиты прав и интересов беженцев, озвучивания и продвижения их законных требований.

<Призываем президента Российской Федерации Владимира Путина обеспечить выполнение требований трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года в рамках, определенных международным правом, и всеми возможными политическими рычагами, с учетом его статуса как глава государства, подписавшего декларацию и тем самым, принявшего на себя обязательства гаранта исполнения. Обращаемся к Верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди с просьбой организовать, проконтролировать и обеспечить возвращение армянского населения, перемещенного с территорий, находящихся под контролем Азербайджана, а также поддержать реализацию эффективных международных гарантий безопасного возвращения лиц, включая размещение миротворческих сил.

В то же время обращаем внимание Верховного комиссара на то, что власти Азербайджана в настоящее время реализуют программы незаконного переселения азербайджанцев в наши населенные пункты, препятствуя нашему возвращению и незаконно захватывая наше имущество>, - говорится в заявлении.

Под документом подписались представители общественных организаций "Союз беженцев НКР", "Материнство", "Научный центр Качар", "Центр

поддержки и развития женщин и детей", "Союз беженцев за справедливость", Ассоциация женщин-беженцев, "Наш Дом", "Освобождение Гадрута", "Гадрутский детско-юношеский творческий центр".