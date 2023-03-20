Понедельник, 20 Марта 2023 17:56

АрмИнфо. Армения придает большое значение динамичному развитию армяно-германских отношений и активизации межпарламентских связей.

Об этом 20 марта в ходе встречи с парламентской делегацией ФРГ, возглавляемой заместителем председателя группы дружбы Германия-Южный Кавказ Бундестага ФРГ Табеа Реснер заявил председатель комиссии Национального Собрания РА по государственно- правовым вопросам, руководитель группы дружбы Армения-Германия Владимир Варданян.

Как сообщает пресс-служба НС РА, Табеа Рёснер отметила, что как вновь созданная парламентская группа, отвечающая за сотрудничество со странами региона, совершает свой первый визит в Армению. Она сообщила, что в рамках недавнего визита премьер-министра РА Никола Пашиняна в Германию у членов группы также была возможность пообщаться с армянскими парламентариями. Табеа Рёснер выразила надежду, что этот визит в Армению будет способствовать дальнейшей активизации сотрудничества между парламентами двух стран.

Представители оппозиционных фракций Национального Собрания РА <Честь имею> и <Армения> Айк Мамиджанян и Сейран Оганян подчеркнули важность заявление канцлера Германии Олафа Шольца, согласно которому нагорно­карабахский конфликт должен быть урегулирован мирным путем, на основе равноправия, территориальной целостности и права на самоопределение народа Нагорного Карабаха. Айк Мамиджанян обратил внимание немецких партнеров на необходимость контроля поведения Азербайджана, готовящего геноцидные операции в Нагорном Карабахе. Депутат также коснулся вопроса о судьбах армянских военнопленных, содержащихся в Баку.

Сейран Оганян отметил, что военные действия, провокации и преследования, осуществляемые Азербайджаном против Нагорного Карабаха, осуществлялись исключительно против идеи самоопределения народа Нагорного Карабаха.

В ходе встречи была также отмечена гуманитарная ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады

Азербайджаном Лачинского коридора, и подчеркнута важность внимания и реакции международного сообщества на этот вопрос.