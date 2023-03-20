Понедельник, 20 Марта 2023 17:55

АрмИнфо.Если говорить категориями "закончилась оккупация, длившаяся не один десяток лет, и началась агрессия", то мы так ни одну проблему не решим.

Об этом 20 марта в Москве на совместной пресс- конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил глава МИД России Сергей Лавров в ответ на вопрос об азербайджанской агрессии в отношении Арцаха, и блокады единственной дороги, связывающей НКР с внешним миром.

По его убеждению, нужно всегда искать пути к примирению сторон, нужно всегда искать баланс интересов. Лавров заверил, что именно так поступала Россия как союзник Армении, и как стратегический партнер Азербайджана, когда в 2020 году остановила боевые действия.

"Все знают, что была возможность раньше прекратить боевые действия, чем в итоге это состоялось", - сказал российский министр, не вдаваясь в детали этого вопроса и оставив это на суд историков.

При этом он подчеркнул, что Россия выступает за то, чтобы строго, в полном объеме, без каких-либо импровизаций выполнять все трехсторонние договоренности, достигнутые между лидерами Армении, Азербайджана и России, и прежде всего договоренности, подписанные в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года.

"И проблема Лачинского (Бердзорского) коридора должна рассматриваться исключительно в этом контексте. И только полное выполнение, всех без исключения аспектов договоренностей касательно Лачинского коридора может разрулить нынешнюю ситуацию. Ровно этим сейчас занимаются наши миротворцы", - сказал глава МИД России, добавив, что об этом сегодня говорил с Мирзояном.

Вместе с тем, он выразил надежду, что все стороны поймут, что выполнять эту часть, как и все остальные пункты трехсторонних договоренностей должны все сообща. "Там у каждой стороны есть свои обязательства",- отметил он.

"Что касается посреднических усилий России, и вашего вопроса, не дискредитируются ли эти усилия азербайджанской стороной, я могу опять-таки вернуться к трехсторонним договоренностям. Дискредитировать Российскую Федерацию не просто хотят, а открыто об этом заявляют США, ЕС, НАТО. Они по большему счеты занимаются тем, что я бы назвал дипломатическим рейдерством, когда они пытаются подмять под себя трехсторонние договоренности между Россией, Арменией и Азербайджаном. Пытаются навязать свое кураторство всей этой работе, прямо подрывая ключевые принципы этих документов, которые предполагают активное участие Российской Федерации и в решение вопросов разблокирования транспортных и экономических связей, и в вопросах делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, и в вопросах содействия в заключении мирного договора", - сказал министр.

По словам Лаврова, в сегодняшних переговорах с Мирзояном, они шли не путем нагромождения претензий "к Западу, не к Западу ", а по-честному рассматривали сложившуюся ситуацию. "Она объективно существует. Она объективно, далеко не во всем отвечает задачам, поставленным в трехсторонних заявлениях. И мы, сегодня, по-честному обсуждали то, как вернуть всё в нормальное, в рабочее русло. Мне кажется, сегодня у нас определенное понимание было достигнуто", - резюмировал Лавров.