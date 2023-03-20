Понедельник, 20 Марта 2023 17:54

АрмИнфо.В Армении нет целенаправленной антироссийской кампании, как вы отметили. Так ответил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на вопрос об антироссийских настроениях в РА, в Москве 20 марта на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам Мирзояна, свидетельством его слов является то, что десятки тысяч россиян свободно и комфортно живут в Армении, ведут бизнес.

"Никаких жалоб от них не поступало. Что касается демонстраций, то конституция Республики Армения, законодательство страны гарантируют свободу на проведение собраний. Это ни для кого не новость", - сказал он, предложив журналисту воспользоваться услугами поисковой систему гугл для проверки достоверности своих слов.

Вместе с тем он не стал комментировать вопрос, связанный с запретом на въезд в Армению ряда граждан РФ. "Я бы воздержался от комментариев по отдельным частным случаям",- сказал он.

Напомним, что 9 марта стало известно, что власти Армении запретили журналисту Араму Габрелянову въезд в страну, где он должен был прочитать лекцию в рамках тренинга для журналистов, который организовал профессор МГИМО Виктор Согомонян. Известно, что Габрелянов прежде критически отзывался о действующих властях Армении.

До этого, в октябре 2022 года, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что власти Армении запретили ей въезд в страну. Запрет на въезд был наложен на депутата Госдумы Константина Затулина, общественно-политическому деятелю Андранику Миграняну и т.д.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 марта касаясь запрета на въезд в РА ряда российских деятелей, заявил, что "эти люди должны уважать Армению и избранную ее народом власть". "Также я хочу обратить ваше внимание на один факт - если бы эти люди совершили хоть один процент тех действий в отношении своих стран, которые они совершали против Армении, то они даже в свой собственный дом не смогли бы попасть. И этим все сказано", - отметил премьер-министр.