Понедельник, 20 Марта 2023 17:51

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 2, 17, 20, 22, 23, 24, 41, 42, 43, 44, 45, 46 во 2-ом квартале Давташена, жилой дом 115 на улице Шерами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 65 на пр. Аршакуняца, жилые дома 3/1, 7, 7/1, 7/2, 7/3 на улице С.Таронца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 12, 12А, 14, 14А на улице Киевяна, жилые дома 126, 126/1, 126/2, 128А, 128/2 на улице Саркавага, частнеы дома 26-30 на 4-ом переулке Саркавага, 3-126 на 5-ом переулке, 62-66 на 3-ем тупике Саркавага, жилые дома 29/3, 33, 34А, 35/1, 35/2, 35/20, 33/2, 37 на Тбилисском шоссе, жилые дома 6, 89/4, 95 на улице Ачаряна; частные дома на улицах Норка 1, 4, 5, 11, частные дома на 2-ой улице Норка, частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норка, частные дома на 1-ом и 2-ом переулках 5-ой улицы Норка, частные дома на 2-ом переулке улицы Серо Ханзадяна и на улице А.Арменакяна, частные дома территорий, прилегающих к улице Гюрджяна; пансионат “Электрон”, ясли-детские сады NN53, 55 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-17:00 жилые дома 2, 7, 8, 10, 12 на улице Исаакяна, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59 на улице Налбандяна, абоненты-жильцы жилых домов 1 3 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), 2-ой переулок улицы Арин Берда, 2-ая площадка Нубарашена;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Ленухи, Айгеван, Ушакерт, Аракс, Налбандян, Нор Амасия;

в Котайкской области:

10։00-16։00 частично село Ариндж; село Птхни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично село Джрвеж и квартал “Багреванд”;

11:00-16։30 частично улица Шаумяна, улица Аветисяна, Ереванское шоссе, кварталы “Еритасардакан”, “Араваин”, школа N4, детский сад N7 в городе Раздан;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улица Сероба Ахбюра в городе Арарат;

11:00-12:00 частично село Норабац и Даракерт;

12:00-14:00 частично село Шаумян;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 территория, прилегающая к строительному офису, в городе Вайк;

11:00-13:00 частично улицы Хоренаци, Гладзорян, Алавердяна, Андраника, Зоравара Вардана, Камо, Кирова, Микояна, Момика, Чалабяна, Севака, Телави, Нарекаци, Шаумяна, Геворгяна, Вайка, частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор;

в Лорийской области:

10:00-16:00 села Чочкан, Мец Айрум, Покр Айрум;

в Ширакской области:

10:00-15:00 квартал, прилегающий к кладбищу, в селе Геганист в Артикском регионе;

в Сюникской области:

10:00-12:30 частично село Арташен;

14:00-16:30 частично село Арташен.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 22, 33, 47, 51, 63/1, 65, 65А, 67, 67/2 и частные дома 14-31, 37-39, 63/8 на улице Орбели, жилые дома 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Բ, 2/9, 3, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 7, 8/1, 10, 11А, 12, 12А, 14, 14А, 14/3, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32 и частные дома 1, 24 на улице Киевяна, жилой дом 3 на 1-ом переулке Киевяна и частные дома 3/1, 29/3-32А на 2-ом переулке, жилые дома 4, 6, 39, 67/4 и частные дома 8-26, 29А на улице Севастополян, частные дома 40-51 на переулке Севастополян, жилые дома 1, 4/1, 22, 31, 31/1 и частные дома 14-81, 26-61 на улице Ерзнкян, жилые дома 85, 89 на пр. Баграмяна, жилые дома 1, 11, 11А, 13, 15, 15А, 17 и частные дома 2-12А на улице Н.Думана, жилые дома 60/1, 63, 63/1, 65, 66, 67 и частные дома 31-62/1 на улице Барбюса, жилой дом 14 и частные дома 18-29 на улице Сепуга, частные дома 7/6, 15, 35/74, 37/7, 37/19, 37/35 35/10-35/82, 35/42-35/48, 37/24-37/40 на улице Ачаряна, частный дом 10/16 на 2-ом переулке Ачаряна, частные дома 167/1, 175/5, 61/1-177/6 на улице Царава Ахбюра, жилые дома 18, 20 и частные дома 1-69 на улице Агароняна, частные дома 1-67 на 1-ом переулке Даллакяна, жилые дома 14, 15, 16, 17, 26, 27, 28 во 2-ом квартале Давташена, жилые дома 15, 17, 19, 21/1 на улице Кургиняна, общежития 2, 3 на улице Неркин Шенгавит 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах Норка 7, 9, 10, 11, 13, частные дома на 1-ом переулке 13-ой улицы Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; общежития 2, 3 на улице Неркин Шенгавит 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 абоненты (не являющиеся жильцами) на 1-ой улице Аванесова;

11:00-17:00 жилые дома 11, 11а на улице Туманяна, жилые дома 90, 96, 98 на улице Налбандяна, абоненты-жильцы жилого дома 5а на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 48, 50, 52 на улице Чехова, жилые дома 57а, 59а на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 6 на улице Нансена, 4, 5, 6 на 1-ом переулке Нансена, жилые дома 4, 6 на пр. Гая, ясли-детский сад N99, школа N62 им. Татула Крпеяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11:00-16:00 села Мргастан и Дохс;

11:00-17:00 село Сардарапат;

в Котайкской области:

10։00-16։00 частично село Ариндж;

11:00-16:00 частично село Джрвеж; квартал “Багреванд”; села Арагюх, Бужакан, Зораван, Сараландж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:30-16։30 Ч/П “В.Закарян” в Абовянском регионе;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Арарат;

10:00-16:00 частично кварталы 2, “Нор” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами, Даракерт, Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня, Айанист, Норабац, Сатя-Нова, Овташат, Хачпар, Гукасаван;

11:00-15:00 частично село Айгезард; села Кахцрашен и Нарек;

12:00-14:00 частично село Айгестан;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-13:00 улица Андраника и частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор; частично улицы Комитаса, Шаумяна, здание лесного хозяйства в городе Ехегнадзор; частично села Гладзор, Шатин; село Гетап;

в Лорийской области:

11:00-15:00 село Катнарат;

11:00-16:00 кварталы “Зоравар Андраник”, “Маркс”, “Мадан”, “Энгельс”, “Пирузян” в городе Алаверди; село Джилиза;

в Ширакской области:

10:00-15:00 частично центральная часть села Мармашен в Ахурянском регионе;

в Сюникской области:

11:00-17:00 села Агиту, Нораван, Вагатин, Воротан.