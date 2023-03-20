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АрмИнфо.При поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении в Тбилиси пройдут памятные мероприятия, посвященные великому армянскому поэту, писателю, общественному деятелю Ованесу Туманяну.
Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, 23 марта, в день 100-й годовщины смерти поэта, в Государственном музее грузинской литературы им. Г. Леонидзе откроется выставка <Туманян и Тбилиси>, которая будет действовать до 13 апреля.
24 марта в Государственной консерватории им. В. Сараджишвили состоится концерт, в ходе которого вокальная группа <Гегард> исполнит музыкальные композиции, в числе которых произведения на слова Ованеса Туманяна и музыку Комитаса.
Отметим, что Ованес Туманян скончался 23 марта 1923 года в Москве. Похоронен Туманян в Тбилисском пантеоне армянских писателей и общественных деятелей "Ходживанк"
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|Е. Киракосян: Азербайджан игнорирует решение Международного суда ООН по разблокированию Лачинского коридора
|Уволен глава Комитета по языку МОНКС
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|В Минобороны Армении опровергли очередную дезинформацию азербайджанской стороны
|Представление в международных судах исков будет осуществлять международный правовой представитель Армении
|Вражеские силы обстреляли мирного жителя, осуществляющего сельхоз работы в Арцахе
|МИД Армении: Азербайджан своей агрессивной риторикой и действиями готовится к геноциду армян Нагорного Карабаха и к новой агрессии против РА
|Москва: Рассматриваем предстоящие переговоры Лавров-Мирзоян в качестве продолжения работы по наращиванию всего комплекса союзнических связей
|Начался визит Президента Туркменистана в Катар.
|Зампред РПА: "Зангезурский коридор" - исключительно тюркский идеологический проект с англосаксонскими геополитическими интересами
|"Всё хорошо, прекрасная маркиза!" - депутат Затулин раскритиковал повестку визита Юрия Воробьева в Армению
|Баку обвинил Ереван в срыве принятия документа против Ирана в ОБСЕ
|Офицер, на которого возложили вину за гибель 15 военнослужащих в селе Азат, арестован на 2 месяца
|Экс-генсек НАТО: Армения - страна на перепутье и географическом, и в политическом плане
|Премьер-министр Армении провел встречу с президентом
|Степанакерт: Резолюции Европарламента, включая рекомендации о санкциях против азербайджанских официальных лиц - важный вклад в усилия по прекращению блокады Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мэр Еревана подал в отставку
|Глава МИД Армении на встрече с генсеком ОДКБ подчеркнул необходимость адресной реакции Организации на военную агрессию Азербайджана
|Представители омбудсмена Азербайджана посетили незаконно содержащихся в тюрьмах граждан Армении
|Генпрокуратура Армении начало уголовное преследование в отношении бывшего начальника подразделения комитета кадастра
|Премьер РА и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Генпрокуратура требует конфисковать у Овика Абрамяна 59 объектов недвижимости, акции, авто и денежные средства
|Вице-спикер СФ РФ: сотрудничество между Арменией и Россией способствует укреплению безопасности на Южном Кавказе
|Туркменистан получил первый европейский грузовой самолет Airbus
|МИД РА: после размещения миссии ЕС количество провокаций на границах Армении значительно снизилось
|Команда Рубена Варданяна подготовила заявление-анализ с доказательствами нависшей угрозы геноцида над народом Арцаха
|Димаш Кудайберген приедет в Армению с новой концертной программой Stranger
|Спустя 40 лет в музее-заповеднике "Эребуни" появится новая современная экспозиция
|Секретарь Совбеза и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской передовой
|Молодые парламентарии выступили с инициативами по развитию русского языка на пространстве СНГ
|Пашинян подтвердил готовность Еревана в наибольшей степени обеспечить реализацию армяно-ирландского потенциала
|Арестован пограничник, доведший своего сослуживца до самоубийства - СК
|Посол Великобритании: Лондон поддерживает международные усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта
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|Арсен Торосян: заместители министра не обладают теми функциями, по которым строится обвинение в отношении вице-мэра Еревана
|Генерал-майор Григорий Хачатуров будет арестован
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