Понедельник, 20 Марта 2023 17:46

АрмИнфо.При поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении в Тбилиси пройдут памятные мероприятия, посвященные великому армянскому поэту, писателю, общественному деятелю Ованесу Туманяну.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, 23 марта, в день 100-й годовщины смерти поэта, в Государственном музее грузинской литературы им. Г. Леонидзе откроется выставка <Туманян и Тбилиси>, которая будет действовать до 13 апреля.

24 марта в Государственной консерватории им. В. Сараджишвили состоится концерт, в ходе которого вокальная группа <Гегард> исполнит музыкальные композиции, в числе которых произведения на слова Ованеса Туманяна и музыку Комитаса.

Отметим, что Ованес Туманян скончался 23 марта 1923 года в Москве. Похоронен Туманян в Тбилисском пантеоне армянских писателей и общественных деятелей "Ходживанк"