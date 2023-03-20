Понедельник, 20 Марта 2023 17:44

АрмИнфо. Миссия наблюдателей от СНГ подвела итоги мониторинга выборов в Республике Казахстан

Как сообщает перс-служба СНГ, 20 марта в Астане состоялась итоговая пресс- конференция Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств на выборах в Мажилис Парламента Республики Казахстан, в ходе которой подвели итоги международного мониторинга состоявшейся избирательной кампании.

Глава Миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов рассказал о том, что в избирательной кампании участвовало 196 аккредитованных наблюдателей от СНГ. "Миссия осуществляла свои функции свободно и независимо, соблюдая законодательство страны, не вмешиваясь в ход выборов и во внутренние дела государства", - отметил Леонид Анфимов.

При этом он констатировал, что выборы в Казахстане прошли на высоком уровне. По его словам, наблюдатели отметили немногочисленные замечания, которые не могли повлиять на результаты выборов.

Координатор мониторинговой группы от МПА СНГ Вагаршак Акобян заявил, что по результатам мониторинга выборы соответствовали избирательному законодательству Казахстана и могут быть охарактеризованы как состоявшиеся.

Внеочередные выборы в нижнюю палату парламента (мажилис) и местные представительные органы (маслихаты) прошли в Казахстане в воскресенье, 19 марта, по смешанной системе. Мажилис на 70 процентов будет сформирован по партийным спискам, 30 процентов депутатских мест определит голосование в одномандатных округах. Депутатский корпус областных маслихатов будет создан по принципу "50 на 50", состав городских и районных представительных органов - исключительно по мажоритарной системе.

Участие во внеочередных парламентских выборах принимают все семь официально зарегистрированных в стране политических партий. Помимо долгожителей казахстанского парламента - партий "Аманат" (бывший "Нур-Отан"), "Ак жол" и Народной партии Казахстана (НПК), которые доминировали и в маслихатах, во время агитационной кампании заметную активность проявили партии "Ауыл" и ОСДП, а также недавно зарегистрированные партии "Байтак" и "Республика".

Поправки в законодательство страны, внесенные по итогам конституционного референдума в июне 2022 года, сделали незаконными вмешательство исполнительной власти в выборные процессы и запретили президенту страны и акимам (мэрам и губернаторам) быть членами политических объединений.