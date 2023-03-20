Arminfo.info




 Понедельник, 20 Марта 2023 17:43
Наира Бадалян

Замглавы Следственного департамента СНБ назначен отдельным судьей Апелляционного уголовного суда по коррупционным преступлениям

Замглавы Следственного департамента СНБ назначен отдельным судьей Апелляционного уголовного суда по коррупционным преступлениям

АрмИнфо. Указом президента РА Ваагна Хачатуряна Артур Нахапетян назначен отдельным судьей Апелляционного уголовного суда, рассматривающего судебные акты, подлежащие обжалованию по делам о коррупционных преступлениях.

<На основании части 1 статьи 139 и части 6 статьи 166 Конституции, а также предложения, внесенного постановлением Высшего судебного совета от 15 марта 2023 года, Артур Нахапетян назначается отдельным судьей Апелляционного уголовного суда, рассматривающего судебные акты, подлежащие обжалованию по делам о коррупционных преступлениях>, - говорится в постановлении.

Отметим, что Нахапетян с 2017 года работал заместителем прокурора Ширакской области РА, в 2018-м назначен руководителем 1-го отдела Следственного управления КГД. В 2020 году возглавил отдел Следственного департамента СНБ, в том же году - назначен замглавы данного Управления.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Георгий Шарвашидзе: Сложно представить Грузию без богатого армянского наследияГеоргий Шарвашидзе: Сложно представить Грузию без богатого армянского наследия
Лавров: Видим неприкрытые попытки Запада рассорить Россию и Армению и расшатать региональную безопасностьЛавров: Видим неприкрытые попытки Запада рассорить Россию и Армению и расшатать региональную безопасность
Лавров не видит возможности для развития диалога с Западом по Южному КавказуЛавров не видит возможности для развития диалога с Западом по Южному Кавказу
Беженцы из Арцаха требуют возвращения на свои земли - заявлениеБеженцы из Арцаха требуют возвращения на свои земли - заявление
Армянские парламентарии рассказали своим немецким коллегам о геноцидной  политике БакуАрмянские парламентарии рассказали своим немецким коллегам о геноцидной  политике Баку
Глава МИД России обвинил США, ЕС и НАТО в дипломатическом рейдерстве на Южном КавказеГлава МИД России обвинил США, ЕС и НАТО в дипломатическом рейдерстве на Южном Кавказе
Мирзоян: В Армении нет целенаправленной антироссийской кампанииМирзоян: В Армении нет целенаправленной антироссийской кампании
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Мирзоян прояснил позицию Еревана по миссиям ЕС и ОДКБМирзоян прояснил позицию Еревана по миссиям ЕС и ОДКБ
В Тбилиси пройдут памятные мероприятия, посвященные Ованесу ТуманянуВ Тбилиси пройдут памятные мероприятия, посвященные Ованесу Туманяну
Замглавы Следственного департамента СНБ назначен отдельным судьей Апелляционного уголовного суда по коррупционным преступлениямЗамглавы Следственного департамента СНБ назначен отдельным судьей Апелляционного уголовного суда по коррупционным преступлениям
Ситуация вокруг Арцаха и агрессивная риторика Азербайджана - ключевые вопросы повестки переговоров Лавров-Мирзоян в МосквеСитуация вокруг Арцаха и агрессивная риторика Азербайджана - ключевые вопросы повестки переговоров Лавров-Мирзоян в Москве
Занималась ли судья КС предпринимательской деятельностью или нет? Обсуждения в  комиссии НСЗанималась ли судья КС предпринимательской деятельностью или нет? Обсуждения в  комиссии НС
То, что должна делать ОДКБ и не делает, означает ее отсутствие в Армении - СимонянТо, что должна делать ОДКБ и не делает, означает ее отсутствие в Армении - Симонян
Спикер НС РА: Риск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном достаточно высокСпикер НС РА: Риск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном достаточно высок
Владимиру Гаспаряну стало плохо в зале суда, ему вызвали скоруюВладимиру Гаспаряну стало плохо в зале суда, ему вызвали скорую
Спикер НС: Процесс ратификации соглашения о присоединении Армении к Римскому статуту был начат до известного решения Гаагского судаСпикер НС: Процесс ратификации соглашения о присоединении Армении к Римскому статуту был начат до известного решения Гаагского суда
Министр: В ближайшем будущем в Армении откроется Посольство КанадыМинистр: В ближайшем будущем в Армении откроется Посольство Канады
Е. Киракосян: Азербайджан игнорирует решение Международного суда ООН по разблокированию Лачинского коридораЕ. Киракосян: Азербайджан игнорирует решение Международного суда ООН по разблокированию Лачинского коридора
Уволен глава Комитета  по языку МОНКСУволен глава Комитета  по языку МОНКС
КСИР: Запад использует эскалацию в Закавказье для открытия второго фронта на южных границах РоссииКСИР: Запад использует эскалацию в Закавказье для открытия второго фронта на южных границах России
В Минобороны Армении опровергли очередную дезинформацию азербайджанской стороныВ Минобороны Армении опровергли очередную дезинформацию азербайджанской стороны
Представление в международных судах исков будет осуществлять международный правовой представитель АрменииПредставление в международных судах исков будет осуществлять международный правовой представитель Армении
Вражеские силы обстреляли мирного жителя, осуществляющего сельхоз работы в АрцахеВражеские силы обстреляли мирного жителя, осуществляющего сельхоз работы в Арцахе
МИД Армении: Азербайджан своей агрессивной риторикой и действиями готовится к геноциду армян Нагорного Карабаха и к новой агрессии против РАМИД Армении: Азербайджан своей агрессивной риторикой и действиями готовится к геноциду армян Нагорного Карабаха и к новой агрессии против РА
Москва: Рассматриваем предстоящие переговоры Лавров-Мирзоян в качестве продолжения работы по наращиванию всего комплекса союзнических связейМосква: Рассматриваем предстоящие переговоры Лавров-Мирзоян в качестве продолжения работы по наращиванию всего комплекса союзнических связей
Начался визит Президента Туркменистана в Катар.Начался визит Президента Туркменистана в Катар.
Зампред РПА: Зампред РПА: "Зангезурский коридор" - исключительно тюркский идеологический проект с англосаксонскими геополитическими интересами
"Всё хорошо, прекрасная маркиза!" - депутат Затулин раскритиковал повестку визита Юрия Воробьева в Армению
Баку обвинил Ереван в срыве принятия документа против Ирана в ОБСЕБаку обвинил Ереван в срыве принятия документа против Ирана в ОБСЕ
Офицер, на которого возложили вину за гибель 15 военнослужащих в селе Азат, арестован на 2 месяцаОфицер, на которого возложили вину за гибель 15 военнослужащих в селе Азат, арестован на 2 месяца
Экс-генсек НАТО: Армения - страна на перепутье и географическом, и в политическом планеЭкс-генсек НАТО: Армения - страна на перепутье и географическом, и в политическом плане
Премьер-министр Армении провел встречу с президентомПремьер-министр Армении провел встречу с президентом
Степанакерт: Резолюции Европарламента, включая рекомендации о санкциях против азербайджанских официальных лиц - важный вклад в усилия по прекращению блокады АрцахаСтепанакерт: Резолюции Европарламента, включая рекомендации о санкциях против азербайджанских официальных лиц - важный вклад в усилия по прекращению блокады Арцаха
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Мэр Еревана подал в отставкуМэр Еревана подал в отставку
Глава МИД Армении на встрече с генсеком ОДКБ подчеркнул необходимость адресной реакции Организации на военную агрессию АзербайджанаГлава МИД Армении на встрече с генсеком ОДКБ подчеркнул необходимость адресной реакции Организации на военную агрессию Азербайджана
Представители омбудсмена Азербайджана посетили незаконно содержащихся в тюрьмах граждан АрменииПредставители омбудсмена Азербайджана посетили незаконно содержащихся в тюрьмах граждан Армении
Генпрокуратура Армении начало уголовное преследование в отношении бывшего начальника подразделения комитета кадастраГенпрокуратура Армении начало уголовное преследование в отношении бывшего начальника подразделения комитета кадастра
Премьер РА и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеПремьер РА и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Генпрокуратура требует конфисковать у Овика Абрамяна 59 объектов недвижимости, акции, авто и денежные средстваГенпрокуратура требует конфисковать у Овика Абрамяна 59 объектов недвижимости, акции, авто и денежные средства
Вице-спикер СФ РФ: сотрудничество между Арменией и Россией способствует укреплению безопасности на Южном КавказеВице-спикер СФ РФ: сотрудничество между Арменией и Россией способствует укреплению безопасности на Южном Кавказе
Туркменистан получил первый европейский грузовой самолет Airbus Туркменистан получил первый европейский грузовой самолет Airbus
МИД РА: после размещения миссии ЕС количество провокаций на границах Армении значительно снизилосьМИД РА: после размещения миссии ЕС количество провокаций на границах Армении значительно снизилось
Команда Рубена Варданяна подготовила заявление-анализ с доказательствами нависшей угрозы геноцида над народом АрцахаКоманда Рубена Варданяна подготовила заявление-анализ с доказательствами нависшей угрозы геноцида над народом Арцаха
Димаш Кудайберген приедет в Армению с новой концертной программой StrangerДимаш Кудайберген приедет в Армению с новой концертной программой Stranger
Спустя 40 лет в музее-заповеднике Спустя 40 лет в музее-заповеднике "Эребуни" появится новая современная экспозиция
Секретарь Совбеза и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской передовойСекретарь Совбеза и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской передовой
Молодые парламентарии выступили с инициативами по развитию русского языка на пространстве СНГМолодые парламентарии выступили с инициативами по развитию русского языка на пространстве СНГ
Пашинян подтвердил готовность Еревана в наибольшей степени обеспечить реализацию армяно-ирландского потенциалаПашинян подтвердил готовность Еревана в наибольшей степени обеспечить реализацию армяно-ирландского потенциала
Арестован пограничник, доведший своего сослуживца до самоубийства - СКАрестован пограничник, доведший своего сослуживца до самоубийства - СК
Посол Великобритании: Лондон поддерживает международные усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликтаПосол Великобритании: Лондон поддерживает международные усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта
Экс-глава службы безопасности Владимирa Гаспарянa - Аршак Акопян  обвиняется в легализации незаконных доходовЭкс-глава службы безопасности Владимирa Гаспарянa - Аршак Акопян  обвиняется в легализации незаконных доходов
В Армении при принятии решений о вмешательстве в дела, связанные с семейным насилием, будет применен электронный механизм контроляВ Армении при принятии решений о вмешательстве в дела, связанные с семейным насилием, будет применен электронный механизм контроля
Ереван обвинил президента Азербайджана в торпедировании переговоров по нормализации отношений и подготовке к очередной агрессииЕреван обвинил президента Азербайджана в торпедировании переговоров по нормализации отношений и подготовке к очередной агрессии
Состоялся телефонный разговор Путина с АлиевымСостоялся телефонный разговор Путина с Алиевым
Вмешается ли Россия в случае агрессии Азербайджана против Арцаха? - Ответ МИД РФВмешается ли Россия в случае агрессии Азербайджана против Арцаха? - Ответ МИД РФ
Арсен Торосян: заместители министра не обладают теми функциями, по которым строится обвинение в отношении вице-мэра ЕреванаАрсен Торосян: заместители министра не обладают теми функциями, по которым строится обвинение в отношении вице-мэра Еревана
Генерал-майор Григорий Хачатуров будет арестованГенерал-майор Григорий Хачатуров будет арестован
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Читать больше



Эксперты
Российский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на ЗападРоссийский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на Запад
Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курсаЭксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошоСкладной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо
Тини Кокс Азербайджану и Армении: у вас нет права начинать новую войну!Тини Кокс Азербайджану и Армении: у вас нет права начинать новую войну!
ПАСЕ несет ответственность за гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, считает докладчик Ассамблеи по АзербайджануПАСЕ несет ответственность за гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, считает докладчик Ассамблеи по Азербайджану
Читать больше
Комментируемые
Бакинский лизоблюд Коротченков бабачит и тычет как ментор – Константин ЗатулинБакинский лизоблюд Коротченков бабачит и тычет как ментор – Константин Затулин
Адам Шифф: США должны осудить нападения Азербайджана на Арцах и привлечь режим Алиева к ответственностиАдам Шифф: США должны осудить нападения Азербайджана на Арцах и привлечь режим Алиева к ответственности
Алиев и Боно обменялись  мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договоруАлиев и Боно обменялись  мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договору
Рубен Варданян: руководство Азербайджана в ежедневном режиме доказывает, что его цель - убрать нас отсюда, лишить нас своей РодиныРубен Варданян: руководство Азербайджана в ежедневном режиме доказывает, что его цель - убрать нас отсюда, лишить нас своей Родины
Не могу сказать, что сегодня мы уже гарантировали безопасность нашей страны - Пашинян Не могу сказать, что сегодня мы уже гарантировали безопасность нашей страны - Пашинян
Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курсаЭксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
Армении и армянскому народу необходим мир, и ничего кроме мира - депутат от партии властиАрмении и армянскому народу необходим мир, и ничего кроме мира - депутат от партии власти
Если не сейчас, то когда мне действовать? - Рубен Варданян в интервью Le Spectacle du mondeЕсли не сейчас, то когда мне действовать? - Рубен Варданян в интервью Le Spectacle du monde
Страсти вокруг фигуры Рубена Варданянa накаляютсяСтрасти вокруг фигуры Рубена Варданянa накаляются
В Армении станут уголовно наказуемыми призывы и действия, направленные против суверенитета государстваВ Армении станут уголовно наказуемыми призывы и действия, направленные против суверенитета государства
Вашингтон и Париж потребовали разблокировать Бердзорский коридорВашингтон и Париж потребовали разблокировать Бердзорский коридор
Открытие границы между Турцией и Арменией возможно только с учетом интересов Азербайджана - турецкий министрОткрытие границы между Турцией и Арменией возможно только с учетом интересов Азербайджана - турецкий министр
Продавец пластмассовых болванок для банковских карт подался в аналитики рынка за счет аналитики АрмИнфоПродавец пластмассовых болванок для банковских карт подался в аналитики рынка за счет аналитики АрмИнфо
Ашотян Лаврову: Нагорно-Карабахская Республика не была в составе Азербайджана на момент подписания Алма-Атинской декларацииАшотян Лаврову: Нагорно-Карабахская Республика не была в составе Азербайджана на момент подписания Алма-Атинской декларации
Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошоСкладной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо