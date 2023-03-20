Понедельник, 20 Марта 2023 17:43

АрмИнфо. Указом президента РА Ваагна Хачатуряна Артур Нахапетян назначен отдельным судьей Апелляционного уголовного суда, рассматривающего судебные акты, подлежащие обжалованию по делам о коррупционных преступлениях.

<На основании части 1 статьи 139 и части 6 статьи 166 Конституции, а также предложения, внесенного постановлением Высшего судебного совета от 15 марта 2023 года, Артур Нахапетян назначается отдельным судьей Апелляционного уголовного суда, рассматривающего судебные акты, подлежащие обжалованию по делам о коррупционных преступлениях>, - говорится в постановлении.

Отметим, что Нахапетян с 2017 года работал заместителем прокурора Ширакской области РА, в 2018-м назначен руководителем 1-го отдела Следственного управления КГД. В 2020 году возглавил отдел Следственного департамента СНБ, в том же году - назначен замглавы данного Управления.