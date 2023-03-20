Понедельник, 20 Марта 2023 14:09

АрмИнфо.Комиссия Национального Собрания Армении по государственно-правовым вопросам выдала отрицательное заключение по представленному оппозиционной фракцией <Армения> проекту обращения парламента страны в Конституционный суд РА о прекращении полномочий члена КС Седы Сафарян.

По словам секретаря фракции <Армения> Арцвика Минасяна, основанием для обращения послужило совместное заявление адвокатов Арсена Бабаяна и Соса Акопяна, в котором содержатся обоснования о том, что Седа Сафарян нарушила требования, предъявляемые к судьям СМ о несовместимости с другим видом деятельности. Между тем, как считают адвокаты, Седа Сафарян совмещает работу члена КС с предпринимательской деятельностью, доказательства которой приведены в заявлении, которое направлено всем фракциям Национального Собрания. Минасян подчеркнул, что к заявлению были приложены соответствующие документально зафиксированные материалы.

В свою очередь, председатель комиссии НС по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян отметил, что до своего избрания членом КС Седа Сафарян занималась предпринимательской деятельностью. Согласно действующему законодательству, она должна получать высокую зарплату, но не иметь каких-либо иных источников дохода, не имея при этом каких-либо привилегий. В этой связи, Варданян призвал оппозицию представить данные о дополнительных доходах Седы Сафарян, и если они имеются, то этот факт может стать основанием для обращения в КС. <В этом случае, мы сможем сказать, что госпожа Сафарян, вы не можете получать высокую зарплату и грант в 50 млн долларов, но этого нет>, - заметил Варданян.

Данное заявление вызвало удивление Минасяна, который, указав на профессионализм Варданяна, подчеркнул, что законом вопрос о получении дохода с занимаемой должностью не ставится, проблема упирается в совмещении деятельности судьи КС. <Теперь Седа Сафарян нарушила закон или нет? Ведь вся проблема заключается в статусе судьи. Давайте оставим этот вопрос на усмотрение Конституционного суда, пусть он и вынесет соответствующее решение> - заявил оппозиционер, добавив, что Седа Сафарян после избрания судьей КС должна была либо продать акции в компании, либо передать в доверительное управление, но она ничего подобного спустя месяц после избрания не сделала.

Варданян в этой связи подчеркнул, что Седа Сафарян приостановила свою адвокатскую деятельность, несмотря на нарушение сроков приостановки этой деятельности.

Отметим, что Седа Сафарян была выдвинута членом КС правящей фракцией <Гражданский договор>. 15 сентября прошлого года большинством голосов депутатов НС она была избрана членом КС. Седа Сафарян известна как адвокат, представляющий интересы пострадавших в 2008 году демонстрантов в деле против экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Участвовала в парламентских выборах 2021 года в составе "Альянса демократов Ширинян-Бабаджанян", выступающего с прозападных позиций.