Понедельник, 20 Марта 2023 14:08

АрмИнфо.В вопросе нормализации армяно-азербайджанских отношений имеются посреднические предложения от различных стран. Об этом 20 марта журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

Он отметил, что предложения поступают по различным каналам, в том числе, по дипломатическим. Есть вопросы, продолжил спикер, по которым в переговорах напрямую участвуют власти Арцаха, особенно по вопросам, касающимся Нагорного Карабаха. Обмен предложениями осуществляется по различным каналам, и, в первую очередь, посредством российской стороны, которая выступает основным игроком. Но имеются и предложения со стороны США, которые достаточно активны в этом вопросе, а также со стороны Франции.

Отвечая на вопрос скоплении азербайджанских войск на границах с Арменией, в том числе, в направлении Джермука, спикер подчеркнул, что прогнозировать развитие событий является делом довольно неблагодарным. <Хочу еще раз подчеркнуть: опасность эскалации

насилия всегда имеется, особенно, когда сопоставляются слова и действия со стороны властей Азербайджана, экспертного сообщества и СМИ соседней страны. Возможность возобновления активных боевых действий продолжает оставаться на очень высоком уровне. Но будет эскалация или нет, никто не может об этом заявить. Мы находимся в постоянной готовности к подобному развитию событий>, - сказал глава армянского парламента.

Отвечая на вопрос о том, какими видятся отношения с ОДКБ на фоне возможной эскалации на границах, спикер подчеркнул, что выражение <ОДКБ уходит из Армении> не случайно. <То, что должна делать Организация и не делает, означает ее отсутствие в Армении. Визит же генсека ОДКБ в Армению и посещение им приграничных районов не означает, что Организация не уходит из республики. Что изменилось в результате этого визита? Армения, независимо от развития ситуации, предпринимает необходимые шаги, осуществляя все возможные шаги по поиску направлений обеспечения безопасности государства. Эти визиты не могут повлиять на развитие событий, тем более, что опыт у нас имеется, когда после визитов на более высоком уровне происходили боевые действия>, - заметил глава армянского парламента.

Комментируя заявление бывшего генсека НАТО о том, что если Армения желает более тесных отношений с Западом в сфере безопасности, то препятствием для этого является членство страны в ОДКБ, Симонян заметил, что это заявление является личным мнением бывшего генсека

НАТО. < С уважением относясь к этому мнению, я остаюсь приверженцем того, что независимо от того, в какой системе безопасности находится Армения, мы постоянно ищем все возможности для обеспечения безопасности государства>, - подчеркнул председатель НС РА.