Понедельник, 20 Марта 2023 13:43

АрмИнфо. Риск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном имеется, и он достаточно высок. Об этом 20 марта журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

В то же время он посчитал неправильным утверждения о том, что переговоры по мирному договору между двумя государствами оказались в тупике. <В любом случае процесс не стоит на месте, но не думаю, что этот факт может послужить сдерживающим фактором для Азербайджана прибегнуть к очередной провокации. Наоборот, реальность переговорного процесса такова, что Баку специально делает все возможное для его осложнения, чтобы осуществить ту или иную провокацию>, - сказал глава армянского парламента.

Он добавил, что Армения в ежедневном режиме делает все возможное для повышения своей боеспособности. <Это происходило и будет происходить независимо от развития событий, даже в случае позитивного хода переговоров. Мы занимались и будем заниматься повышением боеспособности наших вооруженных сил>, - подчеркнул спикер.

Симонян подчеркнул, что все те предложения, которые поступали от Российской Федерации по поводу урегулирования нагорно-карабахского конфликта всегда принимались армянской стороной, проблема упиралась с несогласием азербайджанской стороны. <По этой причине российский МИД должен проявить особое отношение к Азербайджану, поскольку Армения в 99% случаев принимала предложения российской стороны. С сожалением констатирую, что официальный представитель МИД России Мария Захарова не комментирует реакцию Москвы на отклики со стороны Баку>, - подчеркнул Симонян, добавив также, что именно РФ подписала трехстороннее заявление и приняла на себя обязательства по обеспечению безопасности народа Арцаха, который является зоной ответственности Российской Федерации. Именно с этой целью в данной зоне размещены российские миротворческие силы, мандат о пребывании которых Баку до сих пор не подписал. <Было бы интересно узнать реакцию наших российских коллег по этому поводу. Если они оставляют вопрос с безопасностью на нашей совести, то как объяснить тот факт, что Азербайджан до сих пор не утвердил мандат российских миротворцев. Меня лично удивляет, почему по данному вопросу со стороны Москвы не бывает какой-либо реакции>, - заметил спикер НС.