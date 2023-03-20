Понедельник, 20 Марта 2023 13:40

АрмИнфо.Антикоррупционный суд сегодня рассматривает дело бывшего начальника полиции Владимира Гаспаряна и других.

В декабре 2021 г. экс-начальнику полиции Армении было предъявлено обвинение в отмывании денег на сумму более чем в 2 миллиарда драмов, в присвоение или растрате, служебном подлоге и злоупотреблении служебными полномочиями. Антикоррупционный комитет Армении сообщал, что Гаспарян, что в период с 2000 года по 2018 год преступным путем приобрел имущество, значительно превышающее как его законные доходы, так и доходы членов его семьи, в частности, речь идет о дорогостоящих домах и транспортных средствах. "С целью сокрытия преступного происхождения имущества он все это узаконил самыми разными путями, в том числе посредством его регистрации на имена взаимосвязанных с ним лиц", - говорилось в сообщении. По делу проходят 4 фигуранта - Владимир Гаспарян, Левон Ераносян, Вардан Тунян и Гурген Григорян. В качестве меры пресечения к ним была применена подписка о невыезде.

Сегодня в ходе заседания было представлено ходатайство об отмене меры пресечения в отношении одного из подсудимых, Вардана Туняна. Когда суд отправился в совещательную комнату для принятия решения, Гаспарян пожаложался на плохое самочувствие, ему вызвали скорую.