Понедельник, 20 Марта 2023 11:54

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил Давида Гюрджиняна от занимаемой должности председателя Комитета по языку при Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении. Гюрджинян был председателем Комитета по языку с июня 2018 года.

15 марта с.г. решением Временного совета Фонда <Ереванский государственный университет языков и социальных наук имени В.Брюсова> должность в.и.о. ректора Университета займет к.ф.н. Давид Гюрджинян. Он будет занимать должность в.и.о. ректора до избрания ректора в соответствии с Уставом Фонда и утверждения результатов голосования со стороны учредителя.

Напомним, что в начале декабря 2022 года на заседании Попечительского совета в ходе тайного голосования 12 голосами <за> ректором Лингвистического университета им.В.Я. Брюсова была переизбрана Карине Арутюнян (ректор ВУЗа с 2017г.), за кандидатуру Гюрджиняна проголосовали 8 человек.

Протокол, согласно которому ректором стала Карине Гюрджинян, подписали все члены Счетной палаты. На заседании Попечительского совета председательствовал вице-премьер Армении Амбарцум Матевосян. 22 декабря Университет письменно обратился к премьер-министру РА и министру образования, науки, культуры и спорта Армении для утверждения результатов выборов по переизбранию Карине Арутюнян на должность Государственного лингвистического университета им. В. Я. Брюсова. Меж тем, 12 декабря министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян и вице- премьер Армении Амбарцум Матевосян подали прошение об отставке.