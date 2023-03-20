Понедельник, 20 Марта 2023 11:52

АрмИнфо. Еще раз предупреждаем, что нарушение границ, признанных в международной конвенции, и попытка решить "зангезурский" вопрос силовым путем вызовет немедленную реакцию Ирана. Об этом говорится в заявлении КСИР.

Силовая структура подчеркивается, что в настоящее время ситуация вокруг Нагорного Карабаха накаляется и появляется все больше предпосылок для возобновления вооруженного конфликта.

"В совокупности Запад использует эскалацию в Закавказье для открытия второго фронта на южных границах России на фоне готовящегося нападения ВСУ на Украину", - отмечается в заявлении КСИР, добавляется, что они свою позицию донесли по официальным каналам.

Кроме того, командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири предупредил о решительном ответе элитных вооруженных сил на любое наступление на страну.

"Сегодня некоторые соседние страны дали возможность сионистскому режиму, убивающему детей, закрепиться в регионе. Однако они должны знать, что если они бросят в нас камень, мы ответим.

Если наши корабли столкнутся с проблемой, иранское мужество не оставит ее без ответа", - заявил командующий ВМС КСИР ИРИ, направляя соответствующий посыл азербайджанской стороне