Понедельник, 20 Марта 2023 11:48

АрмИнфо.Решение об обращении с межгосударственным иском в Европейский суд по правам человека и в Международный суд ООН будет принимать правительство РА, а иски о применении временных или промежуточных мер - представитель Армении по международным правовым представителем. Поправки в законе "О международном правовом представителе" обсуждаются 20 марта на заседании комиссии Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам.

Как отметил в своем выступлении представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян, в основном, речь идет о нескольких поправках. Упорядочиваются, в частности, полномочия представителя при обращениях с исками в ЕСПЧ и Международный суд ООН. Предусмотрено, что комментарии при обращениях в суды будут приведены в соответствие с уставами данных структур. Второе изменение касается того, что решение об обращении с межгосударственным иском в суды будет принимать правительство РА, а иски о применении временных или промежуточных мер - представитель Армении по международным правовым представителем.

Данная законодательная инициатива, как отметил Киракосян, обусловлена необходимостью срочного принятия решений об обращениях, поскольку решения правительства могут потребовать времени. Еще одна поправка, продолжил докладчик, касается разбирательств дел с вовлечением Республики Армения в качестве истца или ответчика в арбитражном суде или в зарубежных судах. Не исключено, что в подобного рода процессах проблема может быть урегулирована путем примирения сторон. При подобном развитии событий результаты переговоров должны быть представлены на утверждение правительства. Вопрос заключается в том, как заметил Киракосян, что в отдельных случаях спор может быть довольно сложным, и могут напрямую касаться деятельности правительства.

Последнее изменение связано с необходимостью командирования в вышеуказанные судебные инстанции юристов или экспертов, чего нет в ныне действующем законодательстве. До этого направления юристов и экспертов осуществлялось на основе решения правительства РА. Теперь данный вопрос будет урегулирован на законодательном уровне, согласно которому полномочия по делегированию будут предоставлены премьер­министру РА.