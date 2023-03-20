Понедельник, 20 Марта 2023 11:47

АрмИнфо.Вражеские силы обстреляли мирного жителя, осуществляющего сельхоз работы в Арцахе.

Так, согласно МВД НКР, с Азербайджанских боевых позиций открыли огонь в направлении жителя села Гергер. Информация об этом поступила в отделение Красного Базара Мартунинского районного отдела полиции 19 марта в 14:15 часов. Инцидент произошел 19 марта около 13:50 часов.

"34-летний житель села Гергер С. Амбарцумян выполнял сельскохозяйственные работы на тракторе "Беларусь" на участке под названием "Кнеханц кал", расположенном на административной территории села Тагавард. С близлежащих азербайджанских военных позиций в направлении трактора были произведены беспорядочные выстрелы. Сельскохозяйственные работы были приостановлены. Жертв нет", - отметили в МВД Арцаха, добавив, что сообщение об инциденте было передано российским миротворцам.