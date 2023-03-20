Понедельник, 20 Марта 2023 11:46

АрмИнфо.В МИД Армении отреагировали на воинственные заявления президента Азербайджана из оккупированного в результате 44- дневной войны 2020 года Талиша.

""Никакого мирного договора не будет", - это цитата из выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева от 18 марта 2023 года.

Это заявление президент Алиев сделал в селе Талиш Нагорного Карабаха, откуда вследствие 44-дневной войны было выселено все армянское население.

Как в Талише, так и в других районах, откуда вследствие 44-дневной войны было выселено все армянское население, Азербайджан открыто реализует программы переселения, пытаясь искоренить армянский след с территорий Нагорного Карабаха, перешедших под его контроль. В начале 90-х годов подобная участь настигла также Шаумяновский район, Геташенский подрайон и другие населенные пункты с многочисленным армянским населением", - напомнили в МИД РА.

Вместе с тем, официальный Ереван подчеркнул, что вышеупомянутые действия Азербайджана прямо противоречат пункту 7 трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года, согласно которому внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В МИД Армении подчеркнули, что политикой незаконного переселения и практикой террора в отношении армян Нагорного Карабаха официальный Баку делает все, чтобы сделать невозможным выполнение вышеупомянутого положения трехстороннего Заявления.

"Азербайджан делает все, чтобы сделать мир в регионе невозможным. 6 октября 2022 г. в Праге и 31 октября в Сочи лидеры Армении и Азербайджана приняли заявления, согласно которым Армения и Азербайджан признают территориальную целостность и суверенитет друг друга на основе Устава ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, и процесс делимитации между двумя странами должен основываться исключительно на этом. Тем не менее, 18 марта президент Азербайджана вновь заявил, что делимитация должна осуществляться на условиях, выдвинутых Азербайджаном и на протяжение уже долгого времени постоянно говорит о каких-то исторических картах.

Азербайджан не только продолжает держать оккупированными суверенные территории Армении, незаконно оккупированные 12 мая, 17 ноября 2021 г. и в сентябре 2022, но и ввел термин так называемого "Западного Азербайджана", и называет практически всю территорию Республики Армения азербайджанской землей", - добавили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

По убеждению официального Еревана, это означает высказывание явных притязаний на практически всю суверенную территорию Республики Армения. В МИД добавили, что Азербайджан также угрожает Армении, если последняя не согласится на эти притязания.

В тоже время внешнеполитическое ведомство Армении подчеркнуло, что Азербайджан продолжает грубейшим образом нарушать положения трехсторонних и четырехсторонних заявлений, принятых в различных форматах, и фактически не осталось ни единого пункта в этих Заявлениях, которое не было бы нарушено. В частности, начиная с незаконного блокирования Бердзорского (Лачинского) коридора, продолжая удерживанием по сей день армянских пленных и других лиц и заканчивая препятствованием разблокированию региональных коммуникаций своей безосновательной риторикой о "коридорах".

"К тому же, президент Азербайджана нарушил собственное обязательство, озвученное им 18 февраля 2023 года, обсудить с армянами Нагорного Карабаха вопрос их прав и гарантий. Всего спустя несколько недель после этого заявления Азербайджан объявил, что собирается обсудить вопрос "интеграции армян Карабаха", а сделанные в селе Талиш заявления, незаконная блокада Бердзорского коридора, теракт 5 марта свидетельствуют о намерении Азербайджана решить как минимум вопрос ассимиляции армян Нагорного Карабаха, и предупреждения Армении о подготовке официальным Баку к геноциду армян Нагорного Карабаха не должны быть проигнорированы международным сообществом", добавили в МИД РА.

При этом в армянском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что не найдя ничего другого, теперь Азербайджан начал обвинять Армению в моноэтничности, пытаясь создать впечатление, что АР, в отличие от РА, является многонациональной страной.

В этой связи в МИД РА напомнили, что согласно Конституции Республики Армения, 4 национальных меньшинства имеют мандат в составе высшей законодательной власти страны, а в Азербайджане, считающем себя многонациональным государством, никакого подобного регулирования нет.

"Оценка Министерства иностранных дел Республики Армения однозначна: Азербайджан своей агрессивной риторикой и действиями готовится к геноциду армян Нагорного Карабаха и к новой агрессии против Армении.

В сложившейся ситуации необходимо задействование международных механизмов по предотвращению геноцидов, направление международной миссии по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах, а также адресное осуждение агрессивных действий и политики Азербайджана. В то же время Республика Армения выражает свою веру в мирную повестку дня на основе трехсторонних Заявлений от 9 ноября 2020 года, от 11 января 2021 года, от 31 октября 2022 г. и четырехстороннего Заявления от 6 октября 2022 г", - подытожили в МИД Армении.