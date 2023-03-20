Понедельник, 20 Марта 2023 11:45

АрмИнфо.В МИД России представили повестку армяно-российского взаимодействия в преддверии визита главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Москву.

Так, в заявлении МИД РФ подчеркивается, что 20 марта состоятся переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Армении Аратом Мирзояном, который посетит Москву с рабочим визитом.

"Предстоящая встреча - продолжение традиционно плотных контактов Москвы и Еревана на всех уровнях.

Министры планируют комплексно обсудить текущее положение российско-армянского сотрудничества и дальнейшие шаги по его развитию, в том числе в рамках претворения в жизнь положений Совместного заявления лидеров России и Армении от 19 апреля 2022 г., закрепившего привилегированный союзнический характер и стратегическую направленность двустороннего взаимодействия.

Главы внешнеполитических ведомств подробно остановятся на региональной повестке через призму реализации договоренностей России, Армении и Азербайджана на высшем уровне от 9 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г.

Будут рассмотрены перспективы укрепления взаимодействия в общих интеграционных объединениях - СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, а также координация действий на различных универсальных международных площадках, в первую очередь ООН", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В Министерстве добавили, что состоится презентация впервые подготовленного МИДами двух стран трехтомного сборника российско-армянских договоров и соглашений "Российская Федерация и Республика Армения: 30 лет союзнического взаимодействия".

"Армения - один из ближайших союзников России, стратегический партнер на Южном Кавказе. Опираясь на прочные традиции дружбы, уходящие корнями в историю, неизменную симпатию и близость наших народов, Москва и Ереван выстроили многогранные доверительные отношения.

Продолжаем совершенствовать договорно-правовую базу, насчитывающую более 200 документов. Ведем системную работу по их инвентаризации.

Поддерживается регулярный диалог на высшем и высоком уровнях. В 2022 г. президент Российской Федерации В.В.Путин и премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян провели девять встреч и 25 телефонных бесед, в 2023 г. - три телефонных разговора", - отметили в МИД РФ.

Отмечается, что торгово-экономические связи между Россией и Арменией неизменно укрепляются. "Мы - ведущий партнер Армении с долей во внешней торговле республики свыше 30%, а также крупнейший инвестор в республиканскую экономику: российские капиталовложения превысили 2 млрд долл. США, что составляет порядка 40% от общего объема иностранных инвестиций.На армянском рынке работают более 40 ведущих российских компаний, ряд из которых входит в число крупнейших налогоплательщиков республики.

На регулярной основе направляются бизнес-миссии (в 2022 г. - 24 бизнес-миссии в Армению с участием десятков регионов России; в 2023 г. - ориентировочно в сентябре), организуются бизнес-форумы.

По итогам 2021 г. двусторонний товарооборот составил 2,6 млрд долл., увеличившись на 12,8%. Российский экспорт - 1,9 млрд долл. (рост на 14%), импорт армянских товаров - 700 млн долл. (рост на 9,8%). Положительное сальдо торгового баланса сложилось в размере 1,2 млрд долл.

Товарооборот за 2022 г. достиг рекордных 4,8 млрд долл. (рост на 83,3%). Экспорт - 2,8 млрд долл., импорт - 2 млрд долл.

На российский рынок поступает 98% армянской сельхозпродукции и 78% экспорта крепких алкогольных напитков.

Эффективно работает российско-армянская Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК)", - добавили в МИД России.

Вместе с тем подчеркивается, что политдиалог между странами гармонично дополняет традиционно насыщенное межпарламентское взаимодействие, поступательно развивается межрегиональное взаимодействие, интенсивно продвигается сотрудничество России и Армении на гуманитарном направлении, планомерно укрепляется российско-армянское сотрудничество в образовательной сфере.

"Один из внешнеполитических приоритетов России на Южном Кавказе - содействие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в соответствии с трехсторонними договоренностями на высшем уровне от 9 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г. Рассматриваем их реализацию в качестве ключевого условия обеспечения мира и стабильности в регионе, восстановления доверия и полноценного сотрудничества между Баку и Ереваном.

Российский миротворческий контингент вносит вклад в поддержание безопасности в зоне своей ответственности. Миротворцы помогают возвращению беженцев, налаживанию мирной жизни, ведут разминирование территорий, осуществляют посредничество при обменах военнопленными и удерживаемыми лицами, обеспечивают гуманитарное снабжение жителей Нагорного Карабаха", - подчеркнули в Москве.

Вместе с тем в МИД РФ отметили, что важнейшее направление российских усилий - разблокировка транспортных коммуникаций в регионе. "Совместно с армянскими и азербайджанскими партнерами в рамках Трехсторонней рабочей группы при сопредседательстве вице-премьеров проводится согласование пакета конкретных инфраструктурных проектов, которые позволят наладить железнодорожное и автомобильное сообщение, а также будут способствовать возобновлению хозяйственных связей.

Выступаем за продолжение работы двусторонней Комиссии по делимитации армяно- азербайджанской государственной границы. Запуск процесса делимитации призван содействовать прекращению пограничных инцидентов. Россия будет оказывать необходимое консультативное содействие по запросу сторон.

Подготовка мирного договора между Ереваном и Баку призвана закрепить базовые принципы взаимоотношений, заложить основы взаимовыгодного сотрудничества на длительную перспективу. Москва готова всячески содействовать этому крайне важному процессу в интересах региональной стабильности.

Укреплению доверия между Ереваном и Баку призваны способствовать контакты в гуманитарной сфере. Российская сторона продолжит поддерживать взаимодействие по линии гражданского общества, парламентариев и экспертных кругов, нацеленное на нормализацию армяно-азербайджанских отношений.

Рассматриваем предстоящие переговоры в качестве продолжения совместной работы по поддержанию доверительного диалога и наращиванию всего комплекса союзнических связей. Придаем им большое значение на фоне беззастенчивых попыток стран Запада рассорить наши государства и расшатать выстраиваемую архитектуру безопасности в регионе", - подытожили в МИД РФ.