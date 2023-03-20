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АрмИнфо.19 марта Президент Туркменистана прибыл в столицу Государства Катар Доху с официальным визитом.
Визиту Сердара Бердымухамедова в Государство Катар отводится большое значение в плане комплексного партнёрства со странами ближневосточного региона, богатого недрами и индустриально развитыми. Со многими из них у Туркменистана сложились достаточно результативный диалог.
Что касается партнёрства с Катаром, то только за последнее время главы двух государств совершили пять визитов. Тем не менее, обе стороны уверены, что, несмотря на достигнутые результаты, все ещё имеется огромный потенциал для дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия на всех уровнях – политическом, правительственном, ведомственном, и не только в торгово-экономической, но и в культурно-гуманитарной сферах.
Считается, что с учётом быстро развивающегося предпринимательского движения в Туркменистане, на сегодняшний день далеко не в полной мере раскрыты возможности двустороннего взаимодействия на уровне бизнес-структур.
Туркменистан и Катар успешно взаимодействуют в рамках международных организаций, чему способствует конструктивные и регулярные контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
Свою лепту в укрепление туркмено-катарского диалога вносит межправительственная комиссия, проведение очередного заседания которой запланировано в текущем году в Ашхабаде.
Многие обозреватели полагают, что начавшийся в воскресенье визит Президента Сердара Бердымухамедов в одну из ключевых стран Ближнего Востока выведет на новый уровень отношения между Туркменистаном и Государством Катар, дипломатическим отношениям которых в нынешнем году исполняется 27 лет.
20 марта начинается рабочая часть официального визита, в ходе которого ожидается подписание важных документов, а также открытие в Дохе Посольства Туркменистана.
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|Спикер НС: Процесс ратификации соглашения о присоединении Армении к Римскому статуту был начат до известного решения Гаагского суда
|Министр: В ближайшем будущем в Армении откроется Посольство Канады
|Е. Киракосян: Азербайджан игнорирует решение Международного суда ООН по разблокированию Лачинского коридора
|Уволен глава Комитета по языку МОНКС
|КСИР: Запад использует эскалацию в Закавказье для открытия второго фронта на южных границах России
|В Минобороны Армении опровергли очередную дезинформацию азербайджанской стороны
|Представление в международных судах исков будет осуществлять международный правовой представитель Армении
|Вражеские силы обстреляли мирного жителя, осуществляющего сельхоз работы в Арцахе
|МИД Армении: Азербайджан своей агрессивной риторикой и действиями готовится к геноциду армян Нагорного Карабаха и к новой агрессии против РА
|Москва: Рассматриваем предстоящие переговоры Лавров-Мирзоян в качестве продолжения работы по наращиванию всего комплекса союзнических связей
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|Зампред РПА: "Зангезурский коридор" - исключительно тюркский идеологический проект с англосаксонскими геополитическими интересами
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|Баку обвинил Ереван в срыве принятия документа против Ирана в ОБСЕ
|Офицер, на которого возложили вину за гибель 15 военнослужащих в селе Азат, арестован на 2 месяца
|Экс-генсек НАТО: Армения - страна на перепутье и географическом, и в политическом плане
|Премьер-министр Армении провел встречу с президентом
|Степанакерт: Резолюции Европарламента, включая рекомендации о санкциях против азербайджанских официальных лиц - важный вклад в усилия по прекращению блокады Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мэр Еревана подал в отставку
|Глава МИД Армении на встрече с генсеком ОДКБ подчеркнул необходимость адресной реакции Организации на военную агрессию Азербайджана
|Представители омбудсмена Азербайджана посетили незаконно содержащихся в тюрьмах граждан Армении
|Генпрокуратура Армении начало уголовное преследование в отношении бывшего начальника подразделения комитета кадастра
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|Генпрокуратура требует конфисковать у Овика Абрамяна 59 объектов недвижимости, акции, авто и денежные средства
|Вице-спикер СФ РФ: сотрудничество между Арменией и Россией способствует укреплению безопасности на Южном Кавказе
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|МИД РА: после размещения миссии ЕС количество провокаций на границах Армении значительно снизилось
|Команда Рубена Варданяна подготовила заявление-анализ с доказательствами нависшей угрозы геноцида над народом Арцаха
|Димаш Кудайберген приедет в Армению с новой концертной программой Stranger
|Спустя 40 лет в музее-заповеднике "Эребуни" появится новая современная экспозиция
|Секретарь Совбеза и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской передовой
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|Ереван обвинил президента Азербайджана в торпедировании переговоров по нормализации отношений и подготовке к очередной агрессии
|Состоялся телефонный разговор Путина с Алиевым
|Вмешается ли Россия в случае агрессии Азербайджана против Арцаха? - Ответ МИД РФ
|Арсен Торосян: заместители министра не обладают теми функциями, по которым строится обвинение в отношении вице-мэра Еревана
|Генерал-майор Григорий Хачатуров будет арестован
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