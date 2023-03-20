Понедельник, 20 Марта 2023 11:41

АрмИнфо.19 марта Президент Туркменистана прибыл в столицу Государства Катар Доху с официальным визитом.



Визиту Сердара Бердымухамедова в Государство Катар отводится большое значение в плане комплексного партнёрства со странами ближневосточного региона, богатого недрами и индустриально развитыми. Со многими из них у Туркменистана сложились достаточно результативный диалог.



Что касается партнёрства с Катаром, то только за последнее время главы двух государств совершили пять визитов. Тем не менее, обе стороны уверены, что, несмотря на достигнутые результаты, все ещё имеется огромный потенциал для дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия на всех уровнях – политическом, правительственном, ведомственном, и не только в торгово-экономической, но и в культурно-гуманитарной сферах.



Считается, что с учётом быстро развивающегося предпринимательского движения в Туркменистане, на сегодняшний день далеко не в полной мере раскрыты возможности двустороннего взаимодействия на уровне бизнес-структур.



Туркменистан и Катар успешно взаимодействуют в рамках международных организаций, чему способствует конструктивные и регулярные контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран.



Свою лепту в укрепление туркмено-катарского диалога вносит межправительственная комиссия, проведение очередного заседания которой запланировано в текущем году в Ашхабаде.



Многие обозреватели полагают, что начавшийся в воскресенье визит Президента Сердара Бердымухамедов в одну из ключевых стран Ближнего Востока выведет на новый уровень отношения между Туркменистаном и Государством Катар, дипломатическим отношениям которых в нынешнем году исполняется 27 лет.



20 марта начинается рабочая часть официального визита, в ходе которого ожидается подписание важных документов, а также открытие в Дохе Посольства Туркменистана.