Суббота, 18 Марта 2023 15:57

АрмИнфо. Эта неделя русско-армянских отношений началась со скандальной пресс-конференции премьер-министра РА Никола Пашиняна, переложившего на Россию всю ответственность за жизнь армян в Нагорном Карабахе и заодно активно обелявшего собственные эксперименты по запрету въезда в Армению её российских соотечественников и друзей. Об этом заявил депутат Государственной Думы России Константин Затулин.

"Как же приятно узнать, что несмотря на такие огорчения российско-армянская Межпарламентская комиссия под конец недели собралась в Цахкадзоре! Сенаторы и депутаты двух стран поговорили на безопасные вечные темы (о русском языке и др.). Обсудить острые вопросы не сделали даже попытки", - возмутился Затулин.

При этом российский депутат отметил, что не удивлён поведением депутатов Пашиняна - те отбывали номер. Однако, по его словам, неловко только за своих коллег из Государственной Думы и Совета Федерации. "Своим безразличием,- ну хотя бы к факту изобретения в Армении "черного списка" невъездных российских депутатов и журналистов,- они благословляют армянские власти на безнаказанность. Как до того годами сквозь пальцы смотрели на такие же шалости Украины, Азербайджана и др.", - подчеркнул Затулин.

При этом он констатировал, что он первый и пока единственный депутат российского парламента, запрещённый в союзной Армении к въезду за всё время дипотношений с 1992 года.

"С момента вынесения этого запрета на въезд в прошлом году старший от парламента России,- сопредседатель Межпарламентской комиссии вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьёв,- не нашёл ни минуты, чтобы поинтересоваться этой историей или высказаться по её поводу. Ни в России, ни в Армении.

Над ним не каплет. Какой контраст по сравнению с Николаем Ивановичем Рыжковым, с которым мы вместе годами работали в этой Межпарламентской комиссии! Сами себя не уважаем - кто же нас будет уважать?", - вопрошал Затулин.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 марта касаясь запрета на въезд в РА рядя российских деятелей, заявил, что "эти люди должны уважать Армению и избранную ее народом власть".

"Также я хочу обратить ваше внимание на один факт - если бы эти люди совершили хоть один процент тех действий в отношении своих стран, которые они совершали против Армении, то они даже в свой собственный дом не смогли бы попасть. И этим все сказано", - отметил премьер-министр.