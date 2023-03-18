Суббота, 18 Марта 2023 15:55

АрмИнфо.В рамках расследуемого уголовного дела по факту пожара и гибели военнослужащих инженерно-пехотной роты воинской части Минобороны РА арестован офицер инженерной службы той же воинской части, капитан Егише Акопян.

Как сообщил пресс-секретарь СК Армении Гор Абрамян, суд первой инстанции общей юрисдикции города Еревана ночью удовлетворил ходатайство стороны обвинения о заключении подозреваемого под стражу. Офицер заключен под стражу сроком на два месяца.

Абрамян напомнил, что ему инкриминируются деяния предусмотренные ч. 4 ст. 532 УК РА.

"До этого офицер находился в медицинском учреждении. Также хочу сообщить Вам, что предварительное следствие по данному делу осуществляется в Отделе по особо важным делам Главного военного следственного управления Следственного комитета РА", - добавил Абрамян.

Адвокат капитана Овсеп Саркисян подтвердил, что его подзащитный Егише Акопян, обвиняемый по делу о гибели 15 военнослужащих во время пожара в селе Азат Гегаркуникской области, арестован на два месяца. При этом он отметил, что решение является незаконным, и защита его обжалует.

Напомним, что в ночь на 19 января 15 военнослужащих погибли в результате пожара в здании инженерно-саперной роты в воинской части, расположенной в селе Азат Гегаркуникской области, пострадали офицер и еще четверо срочников. По версии властей, пожар возник в результате нарушения правил пожарной безопасности. Якобы офицер использовал бензин для розжига буржуйки. В связи с происшествием был уволен весь командный состав второго армейского корпуса. 27 января был арестован заместитель командира воинской части по тылу и коммунальной службе, подозреваемый по уголовному делу о халатности, повлекшей гибель людей.

Причем, родные погибших не верят в официальную версию властей и следственного органа. Согласно данным судмедэкспертизы, смерть солдат наступила от "угарного газа и ожогового шока". Адвокат Норайр Норикян, представляющий интересы 14 из 15 родителей погибших военных ране сообщил, что результаты судмедэкспертизы тел восьми из 15 военнослужащих не вызывают доверия и защита не исключает подачи ходатайства о проведении повторной судебно-медицинской экспертизы.