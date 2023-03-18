Суббота, 18 Марта 2023 15:49

АрмИнфо. Мир не был в таком крайне напряженном состоянии со времен Второй мировой войны, и, хотим мы того или нет, но эти проблемы затронут и Армению. Об этом президент РА Ваагн Хачатурян заявил на встрече с премьер-министр Николом Пашиняном.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, в этой связи президент высоко оценил работу правительства, премьера и армянскими дипломатами, добавив, что понимает насколько трудно сегодня противостоять всем вызовам, с которыми Армения сталкивается.

"И эти трудности в основном связаны с нашей безопасностью. Хочу обратить внимание на одно важное обстоятельство. То, что Вы открыто преподносите обществу, кажется, общество не готово к этому. Чем обусловлены такой подход, форма, интерпретация восприятия? Я думаю, что мы все еще находимся в старом, советском стереотипе: как это правительство или власть могут быть открытыми с обществом", вопрошал он, заверив, что стиль, являющийся результатом демократии, дает возможность каждому стать участником происходящих в государстве событий.

При это он выразил убеждение, что нужно сделать более публичным результаты работы кабмина, связанные с реализацией программы правительства на 2021-2026 годы. "Например, когда я смотрю на строящуюся развязку на юге, на участке Мегри и Агарака, то очень впечатляет все, что там будет сделано, какой в результате получится транспортный узел. И есть необходимость в этом, потому что во многих случаях мы думаем, что главное - это сделать, но нам также нужно обо всем этом информировать людей", - сказал он.

В своей речи премьер-министр для нашего правительства отметил, что для него лично очень важно быть последовательным в коммуникациях с общественностью.

"Должен также отметить, что в какой-то момент я зафиксировал, что есть множество процессов, цель которых: не допустить этой коммуникации. Т.е. сделать так, чтобы правительство закрылось в своей раковине, в данном случае - в своих кабинетах, и не общалось с обществом. Был момент, когда я тоже задавался вопросом, в какой степени мы должны общаться с обществом, потому что в нашем восприятии правительства должны сообщать общественности только хорошие новости или смотреть на все только с хорошей точки зрения.

Эта проблема, эта дилемма, кстати, хочу сказать, долго преследовала и меня, в том числе, до войны 2020 года, потому что те реалии, которые были у нас по состоянию на 2018 год в контексте нагорно-карабахской проблемы, тот контент, который был у нас, не имел ничего общего с общественными представлениями, с теми представлениями, которые у нас были относительно переговорного процесса и содержания карабахского вопроса. По сути, да, это стратегическое решение, что мы должны коммуницировать с обществом. Независимо от всего, связь с общественностью - это самое важное, поскольку она имеет стратегическое значение, в том числе с точки зрения безопасности", - сказал он.

Что касается реализации программы правительства, продолжил Пашинян, то должен подчеркнуть, что в соответствии с Конституцией, исполнительный орган до 1 марта представили в Национальное Собрание доклад о реализации программы.

В этом ключе он выделил два ключевых момента в этом документе:

"Первое, что хочу выделить и что для меня очень важно, касается сферы

здравоохранения. По итогам 2022 года по сравнению с 2017 годом мы

более чем в два раза увеличили объем медицинских услуг в рамках

государственного заказа, т.е. у нас 125-процентный прирост по сравнению с 2017 годом. Количество граждан Республики Армения, которые в 2017 году были обслужены в рамках государственного заказа, в 2022 году это число увеличилось на 125%, то есть увеличилось более чем в два раза. Это вопрос здоровья наших граждан, это самые различные инциденты и случаи. Дай Бог здоровья всем, но, конечно, и государство должно помогать Богу в этом вопросе, чтобы здравоохранительные проблемы решались.

Следующий статистический факт, который опять же очень важен для меня, таков: за 2022 год армянские авиакомпании перевезли более 900 тысяч пассажиров. Это очень важно, потому что нашим политическим обязательством было то, чтобы у нас были армянские авиакомпании, и, по сути, около 25% рынка составляют именно армянские авиакомпании. Это очень важно и в плане репатриации, потому что в течение 2022 года в сфере авиации было создано около 200 рабочих мест, и многие высококвалифицированные пилоты, родившиеся и выросшие в Армении, не имевшие работы в Армении и приезжающие только в отпуск, сейчас работают в Армении и также могут провести отпуск в Армении", - отметил премьер РА.

В ответ Ваагн Хачатурян коснулся проблемы безработицы и напомнил, что в Армении на протяжении многих лет уровень безработицы находился на уровне 25-30%. "Официальная статистика, согласно закону "О занятости", составляла до 10%, а реальная безработица составляла 25-30%. И во всех наших международных индексах это был самый негативный показатель. Сейчас он достиг 11,5%. В рамках своих профессиональных оценок я считаю это самым большим достижением. В конечном счете, в политике Федеральной резервной системы США есть два важных фактора: инфляция и безработица. У нас есть только инфляция, потому что во многих случаях инфляцию можно удержать за счет безработицы, а там оба фактора очень важны. Т.е. смысл экономической политики состоит в том, чтобы обеспечить рабочие места или снизить уровень безработицы и инфляции. Я считаю это обстоятельство очень важным в деятельности правительства и, конечно же, я взял отчет, еще раз посмотрю его до конца, но и ту работу, которая проводится, тоже высоко оцениваю", - отметил он.

Он также назвал два важных компонента для успешности Армении - установление полноценного мира в регионе, превращение региона в центр международного сотрудничества, и, во-вторых, конечно же, демократия. "Мы не отступаем от избранных нами принципов. Правительство реализует именно эти идеи", - заверил он.

В заключение Никол Пашинян отметил бесспорность того, что безопасность, обеспечение внешней безопасности и мира является абсолютным приоритетом, и именно поэтому совместная работа, большая часть повестки дня властей посвящена этому вопросу. "Мы не должны ни на секунду отклоняться от повестки в области развития, от повестки реформ, конечно, продолжая все больше и больше сосредотачиваться на повестке в области безопасности", - резюмировал он.