Пятница, 17 Марта 2023 21:17

АрмИнфо. Сегодня Ваге Ованнисян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Республике Армения Болата Иманбаева.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в начале встречи министр поприветствовал гостя и отметил, что высоко ценит сотрудничество между Арменией и Казахстаном. Министр выразил уверенность, что армяно-казахстанские отношения имеют большие перспективы развития. Посол Иманбаев, в свою очередь, поблагодарил министра Ваге Ованнисяна за прием и поздравил его с вступлением в должность министра финансов.

Посол подчеркнул, что отношения между Арменией и Казахстаном, особенно торгово-экономические, укрепляются и развиваются наилучшим образом. Стороны подчеркнули важность институционального взаимодействия, а также обеспечения непрерывности работы, направленной на обмен опытом в области управления фискальными рисками и вопросами налогообложения.