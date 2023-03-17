Пятница, 17 Марта 2023 20:56

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 38, 38/1, 38/2, 40, 40а, 40/1 на пр. Багратуняца, жилые дома 10 на улице Е.Тадевосяна, 1/1, 3/2 на улице С.Таронца, общежития NN1, 3, 5 на улице С.Таронца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 120, 121, 129, 130, 131 132, 133, 134 в кв. “Б-2”, частные дома 1-45 на улице Тавризян, частные дома 1-24 на улице Амо Сагяна, частные дома 1-22 на улице Севкареци Сако и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 жилые дома 127/1, 127/2, 127/3 на 35-ой улице в Нор Ареше; жилой дом 8/3 на 1-ой улице Аванесова;

11:00-17:00 здание административного округа “Кенрон” (односторонне);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 село Партизак;

в Котайкской области:

11:00-16:30 частично село Джрвеж, квартал “Багреванд”, квартал “Банаван” в Гарни;

в Ширакской области:

10:00-14:00 частично 1-ая улица села Гташен в Амасийском регионе; частично улицы Туманяна, Еритасардакан города Маралик в Анийском регионе; частично 3-яя улица села Башгюх в Ашоцком регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 2, 17, 20, 22, 23, 24, 41, 42, 43, 44, 45, 46 во 2-ом квартале Давташена, жилой дом 115 на улице Шерами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 65 на пр. Аршакуняца, жилые дома 3/1, 7, 7/1, 7/2, 7/3 на улице С.Таронца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 12, 12А, 14, 14А на улице Киевяна, жилые дома 126, 126/1, 126/2, 128А, 128/2 на улице Саркавага, частнеы дома 26-30 на 4-ом переулке Саркавага, 3-126 на 5-ом переулке, 62-66 на 3-ем тупике Саркавага, жилые дома 29/3, 33, 34А, 35/1, 35/2, 35/20, 33/2, 37 на Тбилисском шоссе, жилые дома 6, 89/4, 95 на улице Ачаряна; частные дома на улицах Норка 1, 4, 5, 11, частные дома на 2-ой улице Норка, частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норка, частные дома на 1-ом и 2-ом переулках 5-ой улицы Норка, частные дома на 2-ом переулке улицы Серо Ханзадяна и на улице А.Арменакяна, частные дома территорий, прилегающих к улице Гюрджяна; пансионат “Электрон”, ясли-детские сады NN53, 55 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-17:00 жилые дома 2, 7, 8, 10, 12 на улице Исаакяна, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59 на улице Налбандяна, абоненты-жильцы жилых домов 1 3 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), 2-ой переулок улицы Арин Берда, 2-ая площадка Нубарашена;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Ленухи, Айгеван, Ушакерт, Аракс, Налбандян, Нор Амасия;

в Котайкской области:

10։00-16։00 частично село Ариндж; село Птхни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично село Джрвеж и квартал “Багреванд”;

11:00-16։30 частично улица Шаумяна, улица Аветисяна, Ереванское шоссе, кварталы “Еритасардакан”, “Араваин”, школа N4, детский сад N7 в городе Раздан;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улица Сероба Ахбюра в городе Арарат;

11:00-12:00 частично село Норабац и Даракерт;

12:00-14:00 частично село Шаумян;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 территория, прилегающая к строительному офису, в городе Вайк;

11:00-13:00 частично улицы Хоренаци, Гладзорян, Алавердяна, Андраника, Зоравара Вардана, Камо, Кирова, Микояна, Момика, Чалабяна, Севака, Телави, Нарекаци, Шаумяна, Геворгяна, Вайка, частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор;

в Лорийской области:

10:00-16:00 села Чочкан, Мец Айрум, Покр Айрум;

в Ширакской области:

10:00-15:00 квартал, прилегающий к кладбищу, в селе Геганист в Артикском регионе;

в Сюникской области:

10:00-12:30 частично село Арташен;

14:00-16:30 частично село Арташен.