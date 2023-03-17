Пятница, 17 Марта 2023 20:46

АрмИнфо.Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов, в ходе встречи 17 марта в Ереване, обменялись мнениями о текущей военно-политической ситуации в регионе.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян подчеркнул необходимость четкой и адресной реакции Организации на военную агрессию Азербайджана в отношении суверенной территории члена ОДКБ - Армении.

На встрече затрагивалась также гуманитарная ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора. Глава МИД Армении подчеркнул, что императив выполнения положений трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года и принятого Международным Судом 22 февраля решения о применении неотложных мер против Азербайджана.

Генеральный секретарь ОДКБ поделился впечатлениями от посещения города Джермук (город серьезно пострадал от азербайджанской агрессии в сентябре 2022 года - ред.).

Глава МИД РА подчеркнул, что азербайджанская сторона своими непрерывными провокациями препятствует усилиям по установлению мира и стабильности в регионе, а воинственная риторика Азербайджана направлена на подготовку почвы для применения крупномасштабной агрессии против суверенной территории Республики Армения, а также Нагорного Карабаха. В этом контексте была подчеркнута важность осуществления практических шагов со стороны союзников и партнеров Республики Армения в направлении выполнения Азербайджаном своих обязательств и исключения применения силы. Сегодня утром Генеральный секретарь ОДКБ в сопровождении заместителя министра иностранных дел РА посетил также военный пантеон "Ераблур".